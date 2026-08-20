Sisme
Granada torna a tremolar de matinada amb un nou terratrèmol de 3,4
El moviment de magnitud 3,4 amb epicentre a Dílar prolonga l’activitat sísmica que va començar dissabte passat i suma tres dies de tremolors continuats a la província
Ana Ramos Caravaca
La terra ha tornat a tremolar aquest dijous a la matinada, 20 d’agost, a Granada i la seva àrea metropolitana. Emergències 112 Andalusia ha informat d’un nou terratrèmol de magnitud 3,4 amb epicentre a Dílar, dins de la sèrie sísmica que afecta la província des de dissabte passat i que suma tres dies de tremolors continuats.
El moviment ha sigut sentit en diferents municipis de l’entorn de Granada. L’Agència d’Emergències d’Andalusia (EMA 112) ha rebut set trucades procedents de Granada capital, Armilla, Maracena, Las Gabias i Alhendín relacionades amb el sisme. De moment, no hi ha constància de danys, segons ha informat el servei d’emergències.
Aquesta nova tremolor prolonga una activitat sísmica que manté en alerta Granada des de mitjans d’agost. Des de dissabte passat s’han registrat centenars de terratrèmols a la Vega, la majoria de petita magnitud, tot i que alguns han sigut clarament percebuts per la població. Els especialistes descriuen l’episodi com una sèrie sísmica complexa, relacionada amb la interacció de diferents falles de la zona, l’evolució de les quals no pot predir-se.
Un dels moments de més intensitat es va produir dissabte 15 d’ agost a la matinada, quan un terratrèmol de magnitud 5 amb epicentre a l’Alhendín va despertar bona part de l’àrea metropolitana. Tres dies després, dimarts 18, Granada va patir una nova successió de forts moviments, entre ells un sisme de magnitud 4,8, acompanyat de diversos terratrèmols de magnitud superior a 4. Aquella jornada va deixar tres ferits lleus, nombrosos danys materials i desallotjaments preventius, especialment a Las Gabias.
Les inspeccions realitzades des d’aleshores han constatat que els danys es concentren principalment en esquerdes, cornises, revestiments i altres elements no estructurals. Fins aquest dimecres havien sigut revisades 580 vivendes, de les quals 14 requerien mesures de seguretat abans de poder tornar a ocupar-se. No s’havien detectat danys estructurals generalitzats i espais com l’Alhambra han anat recuperant l’activitat amb mesures preventives.
Davant la continuïtat dels moviments, Emergències 112 insisteix a seguir les mesures d’autoprotecció i consultar sempre informació procedent de fonts oficials. Els experts recorden a més que, tot i que es pot monitoritzar l’evolució de la sèrie, no és possible anticipar quan es produirà el següent terratrèmolni quina magnitud tindrà.
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