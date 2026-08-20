El litoral català serà una de les zones on més augmentaran els dies de calor extrema
Un estudi realitzat per Trescientosmil i el Barcelona Supercomputing Centre adverteix que el clima "es continua escalfant i ho continuarà fent de manera sostinguda".
Àlex Rebollo
Els dies d’onada de calor a Espanya es triplicaran el 2050 respecte als valors que es registraven l’any 2000. És a dir, d’aquí a uns 25 anys hi haurà aproximadament tres vegades més dies d’onades de calor dels que hi havia fa 25 anys. Es tracta d’un valor mitjà per al conjunt dels municipis espanyols i hi ha àrees que es veuran més afectades que d’altres. El litoral català i el balear seran les zones que lideraran aquest increment de les onades de calor.
És una de les principals conclusions a les quals arriba l’Atles de vulnerabilitat a la calor que han elaborat el think tank d’urbanisme Trescientosmil i el Barcelona Supercomputing Centre en el marc del projecte europeu Impetus4Change-I4C, que genera simulacions robustes sobre el clima del futur a Europa. Concretament, el litoral del Baix Llobregat i del Garraf encapçala el rànquing nacional entre els municipis de més de 40.000 habitants, seguits d’altres ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Gavà i Viladecans són els municipis on es preveu que augmentin més els dies de calor.
Municipis costaners del Maresme, del Baix Penedès i la Costa Brava reflecteixen també forts augments de cara als dies d’onades de calor. A més, a la llista es colen localitats del Pirineu. A les Balears destaquen Sant Lluís i Ses Salines, a l’illa de Formentera.
70 models climàtics
L’arquitecte Pablo Martínez, fundador de Trescientosmil, diu que les conclusions surten de l’anàlisi de 70 models climàtics globals aplicats a una resolució espacial de 10 quilòmetres quadrats vinculant-los a la realitat urbana. "Els 70 models reflecteixen que el clima se seguirà escalfant progressivament. Cap d’ells diu que anem cap avall", remarca Martínez.
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