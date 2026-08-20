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La localitat corunyesa d’Oroso té set centenaris

La localitat corunyesa d’Oroso té set centenaris

La localitat corunyesa d’Oroso té set centenaris / Cedida

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IKER COTÓN

Santiago

Herminia Costa Mallón, veïna del concello d’Oroso (la Corunya), és la setena persona de la localitat que ha superat els 100 anys. Herminia va néixer a Vilar de Céltigos, a Santa Comba, on va créixer amb els seus nou germans. Es va casar i va viure amb el seu marit a Brandomil (municipi de Zas), on es va dedicar a la costura i les tasques de camp. Fa més de 20 anys que viu a Sigüeiro amb la seva filla Minutxa, el seu gendre i dos dels seus cinc nets. La (des d’ahir) centenària va tenir quatre fills i un fillol, a qui va criar com a fill biològic. Dels seus quatre descendents, només dos han pogut viure el dia del 100è aniversari de la seva mare. L’Herminia va néixer el 1926, quan Espanya encara estava sota el regnat d’Alfons XIII i faltaven cinc anys per a la proclamació de la Segona República. Des d’aleshores ha travessat una Guerra Civil, una dictadura, l’arribada de la democràcia, l’entrada d’Espanya a Europa, l’arribada de l’euro i dos canvis de segle

Les veïnes Esperanza Cao i Isabel Canabal ja han fet els 102 anys. Antonio Leborán i Ricardo Rodríguez hi arribaran el desembre que ve, i Francisco Sande i María Sánchez també han complert ja el centenari.

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