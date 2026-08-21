Transport públic
Un autobús rodejarà l’entorn de l’Spotify Camp Nou els dies de partit
La iniciativa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) connectarà el barri de la Maternitat i Sant Ramon els dies de partit, cosa que alleujarà les queixes veïnals
Els veïns del Camp Nou han «arribat al límit»: exigeixen solucions urgents davant el col·lapse i l’incivisme en els dies de partit
Judit Bertran
Amb l’objectiu de donar continuïtat al servei públic a l’entorn de l’Spotify Camp Nou, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) posarà en marxa el 27 d’agost una línia d’autobús que recorrerà de manera circular l’entorn els dies de partit. La nova millora, treballada amb els veïns, TMB i la Guàrdia Urbana, connectarà el barri de la Maternitat i Sant Ramon del districte de les Corts des de les dues hores anteriors a la cita futbolística fins a una hora i mitja després, amb una freqüència de 15 minuts.
La línia d’autobús especial addicional respon a les queixes constants dels veïns, que reclamaven millores en la mobilitat de la zona perquè durant cinc hores no podien arribar a casa ni desplaçar-se amb normalitat. Segons van explicar a aquest diari fa uns mesos, els dies de partit eren per a ells «una pressió constant sobre l’espai públic». Ara, la millora es converteix en una petita victòria per als veïns i la convivència amb els aficionats.
Parades i recorregut
El recorregut especial connectarà els punts ubicats a l’entorn de les zones on s’estableixen les restriccions al trànsit per la concentració de persones i per les necessitats operatives i de seguretat associades als partits. Així es mantindrà la connectivitat entre diferents barris del districte de les Corts i es facilitarà l’enllaç amb la xarxa regular de bus.
Aquest durarà uns 32 minuts i començarà a l’entorn de l’intercanviador d’Ernest Lluch (camí de la Torre Melina), passarà per Collblanc, avinguda de Madrid, Gran Via de Carles III, avinguda Diagonal, del Doctor Marañon i de Xile fins a arribar al camí de la Torre Melina, on tornarà a començar el recorregut.
No obstant, des de TMB recorden que tant la freqüència com el temps de recorregut podran experimentar variacions puntuals en funció de les condicions del trànsit que es puguin produir als voltants de l’estadi, especialment en els moments de més afluència.
A més, les autoritats del districte i del FC Barcelona han decidit canviar l’entrada dels autocars a l’estadi. Ara serà per l’accés X de la travessera de les Corts (contra direcció) per evitar el pas pel carrer Arizala i minimitzar les molèsties als veïns. Una altra victòria per als veïns que es posarà a prova en sis dies.
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