Equipament esperat
El nou CAP Fort Pienc doblarà les consultes de l’ambulatori del passeig Sant Joan quan el substitueixi el 2028
El reivindicat ambulatori s’ubicarà en un edifici en construcció, que compartirà amb una promoció d’habitatges públics que es preveu entregar el primer trimestre del 2029
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Jordi Ribalaygue
Les obres de l’edifici que ha d’allotjar l’esperat nou Centre d’Atenció Primària (CAP) del Fort Pienc van començar el febrer passat, a la cantonada de la Gran Via amb el carrer Nàpols, a l’Eixample de Barcelona. L’immoble aglutinarà l’ ambulatori – que es repartirà entre el soterrani i part de la primera planta– amb 64 vivendes dotacionals de promoció pública, distribuïdes entre el primer i el sisè pis. El centre mèdic – que encara tardarà almenys un parell d’anys a obrir portes – és fruit d’una llarga reivindicació per ampliar els serveis existents al consultori del passeig Sant Joan, que ha patit problemes de saturació i s’ha quedat petit per als 28.195 pacients que li corresponen. Segons consta en la memòria del projecte d’execució, consultat per EL PERIÓDICO, el futur ambulatori doblarà les consultes existents a l’equipament al qual substituirà i que segueix en funcionament.
L’edifici que s’està erigint en el número 724-726 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del Bingo Billares, disposarà de 38 consultes. En contrast, el CAP del passeig Sant Joan suma 19 despatxos per atendre pacients. Es van incrementar arran de la pandèmia de la covid, a l’adaptar-se un immoble situat a uns 100 metres i cedit per l’Ajuntament de Barcelona, amb el qual es van guanyar nou consultes.
Al llarg dels últims anys, han sigut visibles les pancartes, les concentracions i les reclamacions de la plataforma Nou CAP Fort Pienc ja!, que han recordat que fa anys que el veïnat i els professionals de l’equipament sanitari esperen que s’edifiquin les instal·lacions a la confluència de la Gran Via amb Nàpols. La construcció acumula retard respecte als plans inicials: el nou ambulatori està compromès des del 2008 i, sense anar més lluny, el 2021 es confiava que les obres comencessin el 2023. No obstant, ho han fet tres anys més tard.
Boxes i urgències
Les futures dependències del CAP Fort Pienc comprendran 2.651,35 metres quadrats. A la planta baixa, es planifiquen boxes polivalents i d’extraccions, sales de tractament i d’ emergències i despatxos d’administració, atencions no programades, educació sanitària, vestidors i zones de descans per al personal.
L’entresolat concentrarà 23 consultes de medicina general, «totes amb il·luminació i ventilació natural», diu el projecte, a més d’una sala de reunions de 50 metres quadrats. L’àrea de medicina general es completarà amb quatre consultes més a la primera planta, on també se n’emplaçaran sis més de l’àrea polivalent i cinc més d’atenció a la salut sexual i reproductiva, que comptarà amb un despatx i un espai de recepció. Per ara, l’Institut Català de la Salut no ha concretat si s’incrementarà la plantilla del centre, ara integrada per una setantena de treballadors sanitaris al passeig Sant Joan.
Cada planta tindrà les seves àrees d’espera i serveis. Estaran unides per tres escales (més dos interiors d’accés al soterrani) i dos ascensors de gran capacitat, aptes per al trasllat de lliteres. Tot i que totalment separats entre si, l’equipament sanitari i el bloc de vivendes públiques compartiran la primera planta. Les consultes ocuparan el costat de la façana que surt al carrer, mentre que tots els domicilis estaran encarats cap al pati interior. Es tractarà així de minimitzar molèsties per soroll als residents de l’immoble, sobretot per l’ intens trànsit a la Gran Via.
L’ajuntament preveu que els pisos s’entreguin en el primer trimestre del 2029. La majoria de les llars s’equipararan amb dues habitacions dobles. Al seu torn, es dissenya una galeria a la façana, coberta amb arbustos, a tall de franja de separació entre el carrer i el centre mèdic. S’espera obtenir així una «millor intimitat per a l’activitat de l’equipament, així com una mitigació acústica i climàtica respecte a l’exterior», segons el projecte. El soterrani es reserva per a magatzems, equips d’instal·lacions (climatització inclosa) i places d’aparcament.
Quatre milions d’euros
L’Institut Municipal de la Vivenda i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) s’encarrega d’aixecar l’edifici, mentre que el Servei Català de la Salut es responsabilitza d’adaptar l’interior dels espais destinats al CAP. La construcció de l’equipament es taxa en una mica més de 12 milions d’euros i l’adequació del centre sanitari es quantifica en 4,1 milions.
Per començar a muntar el CAP, primer ha de finalitzar la construcció de l’edifici. S’estima entre 12 i 14 mesos per erigir-lo, per la qual cosa la carcassa hauria d’estar acabada per a primers del 2027. A partir d’allà, es calcula que les obres de l’ambulatori arrenquin entre gener i abril del 2027 i que es requereixi un any més per condicionar-lo. El febrer passat, el Departament de Salut va fixar el trasllat de l’equipament sanitari per a finals del 2028.
L’accés a l’ambulatori s’obrirà al xamfrà de la Gran Via amb Nàpols. El portal als pisos serà a la cara del bloc a Gran Via, mentre que l’entrada al garatge serà per Nàpols.
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