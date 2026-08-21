Cultura avala la controvertida rehabilitació de la capella dels Segadors
M. M. P.
El rescat de la capella dels Segadors de Barcelona, reivindicat durant anys per l’associacionisme de Sant Andreu, ha donat un nou aspecte a aquest espai patrimonial. La petita capella annexa a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, a la plaça Orfila, va ser l’escenari de la revolta de jornalers del 1640 que dona nom a l’himne de Catalunya. Amb la rehabilitació pràcticament acabada, la imatge actual suscita controvèrsia. Consultada per EL PERIÓDICO, la Conselleria de Cultura avala l’actuació.El rescat de la Capella dels Segadors de Barcelona, reivindicat durant anys per l’associacionisme de Sant Andreu, ha donat un nou aspecte a aquest espai patrimonial. La petita capella annexa a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, a la plaça Orfila, va ser l’escenari de la revolta de jornalers de 1640 que dona nom a l’himne de Catalunya. Amb la rehabilitació gairebé acabada, la imatge actual suscita controvèrsia. Consultada per EL PERIÓDICO, la conselleria de Cultura avala l’actuació.
"La intervenció en curs respon als objectius de conservació de la capella dels Segadors: garantir-ne l’estabilitat, i frenar la degradació i recuperar la coberta, les voltes i els paraments exteriors, respectant la configuració històrica del monument", assenyalen portaveus del Departament de la Generalitat, responsable de supervisar les intervencions en immobles catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional."La intervenció en curs respon als objectius de conservació de la Capella dels Segadors: garantir la seva estabilitat, frenar la degradació i recuperar la coberta, les voltes i els paraments exteriors, respectant la configuració històrica del monument", assenyalen portaveus del Departament de la Generalitat, responsable de supervisar qualsevol intervenció en immobles catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional, com ho és aquest.
Amb tot, recorda que "les obres encara estan en execució", per la qual cosa farà una "valoració definitiva" quan finalitzin i hagi pogut verificar que no s’han desviat del pla aprovat. "Mentrestant, els serveis territorials del Departament de Cultura a Barcelona en fan el seguiment per comprovar que s’ajusten al projecte autoritzat".Amb tot, recorda que "les obres encara estan en execució", per la qual cosa farà una "valoració definitiva" quan finalitzin i hagi pogut verificar que no s’han desviat del pla aprovat. "Mentrestant, els Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona realitzen el seguiment per comprovar que s’ajusten al projecte autoritzat", remarca.
El març passat van començar els treballs, que només aborden l’exterior de la capella. L’interior depèn d’una fase 2 encara sense concretar. La lona de les bastides, que s’han retirat aquest agost, indicava que l’execució va anar a càrrec de l’empresa especialitzada en rehabilitació arquitectònica RehatecAquest març del 2026 van començar els treballs, que només aborden l’exterior de la capella. L’interior depèn d’una fase 2 encara sense concretar. La lona de les bastides, tot just retirats aquest agost, donava fe que l’execució ha anat a càrrec de l’empresa especialitzada en rehabilitació arquitectònica Rehatec.. Com va explicar EL PERIÓDICO fa dues setmanes, la capella s’ha distanciat estèticament de la resta del conjunt parroquial. Els regidors de districte de Junts per Barcelona van denunciar el resultat de les obres, que consideren un "nyap".
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