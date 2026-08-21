El tram en obres de l’L1 reobrirà el 29 d’agost
El trajecte amb metro entre les estacions de Plaça de Sants i Florida va quedar sense servei des del 17 de juliol. S’han renovat prop de 2,1 quilòmetres de vies.
Àlex Rebollo
L’L1 del metro, la de més afluència d’usuaris, culmina d’aquí a uns dies les obres de millora. Des del 17 de juliol i durant aquest mes d’agost el tram entre Mercat Nou (estació de Barcelona inaugurada el 1926) i Santa Eulàlia (a l’Hospitalet, oberta sis anys més tard) s’ha sotmès a una renovació integral de les vies. Uns treballs que ja encaren la seva recta final i permetran que l’L1 recuperi el recorregut complet el 29 d’agost vinent, de manera que s’ha mantingut el calendari amb què es va comprometre Transport Metropolità de Barcelona (TMB).Falten pocs anys perquè es compleixi un segle des que el metro unís Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Va passar el 1932. En aquests gairebé cent anys, l’L1 del metro, aquesta mateixa línia que va facilitar la mobilitat entre les dues principals ciutats de Catalunya s’ha establert com la que té més demanda de tota la xarxa. No obstant, perquè el servei de transport públic més utilitzat de la metròpolis barcelonina continuï funcionant, requereix innovacions i intervencions cada cert temps per mantenir i millorar la qualitat del servei. I això ha passat durant bona part del mes de juliol i tot agost, en els quals el tram entre Mercat Nou (estació de Barcelona que es va inaugurar, aquesta sí, el 1926, fa just un segle) i Santa Eulàlia (ja a l’Hospitalet i oberta sis anys més tard s’ha sotmès a una renovació integral de les vies. Uns treballs que ja encaren la recta final i que permetran que l’L1 recuperi el recorregut complet el 29 d’agost, mantenint el calendari amb què es va comprometre Transport Metropolità de Barcelona (TMB).
L’actuació principal s’ha desenvolupat a la via general entre les dues estacions, on s’han renovat diversos trams de carril, aparells de via, sistemes de drenatge, senyalització i altres elements associats a la infraestructura ferroviària. "Aquestes millores permetran reduir el nombre d’incidències, augmentar la fiabilitat del servei i incrementar també el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix així mateix en una reducció de les vibracions", afirma TMB.L’actuació principal s’ha desenvolupat a la via general entre les dues estacions, on s’han renovat diversos trams de carril, aparells de via, sistemes de drenatge, senyalització i altres elements associats a la infraestructura ferroviària. "Aquestes millores permetran reduir el nombre d’incidències, augmentar la fiabilitat del servei i incrementar també el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix així mateix en una reducció de les vibracions", afirma TMB.
Durant una visita a les obres, la presidenta de TMB i tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, va definir aquests treballs com a "essencials" i va reiterar el seu "agraïment a la ciutadania per la comprensió i la col·laboració durant aquestes setmanes". El servei s’ha cobert amb transport terrestre. Per la seva banda, el primer tinent d’alcaldia de l’Hospitalet, Jesús Husillos, es va disculpar amb els veïns afectats pels problemes que la intervenció ha generat en la mobilitat diària, però va insistir en la importància dels treballs i que "no es poden fer de cap altra manera".Durant una visita a les obres, la presidenta de TMB i tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha remarcat la importància de continuar treballant per millorar la xarxa de metro i ha apuntat que aquestes obres "són un exemple clar del nostre compromís d’invertir en una xarxa de metro cada vegada més fiable" i les ha definit com a "essencials". A més, també ha reiterat el seu "agraïment a la ciutadania per la comprensió i la col·laboració durant aquestes setmanes". Per la seva banda, la primera tinenta d’alcalde de l’Hospitalet, Jesús Husillos, també s’ha disculpat amb els veïns afectats pels problemes que la intervenció ha generat en la mobilitat diària, però ha insistit en la importància dels treballs i que "no es poden fer d’una altra manera".
Durant la intervenció que es fa aquest estiu, també s’ha renovat l’aparell de dilatació instal·lat en un tram de la via entre Mercat Nou i Santa Eulàlia que està a l’aire lliure. Es tracta d’un element que evita la deformació dels carrils que es pot produir en cas de canvis rellevants de temperatura.
En paral·lel s’han portat a terme actuacions de renovació i modernització a les instal·lacions del centenari taller de Santa Eulàlia, inclosa la renovació de les cinc vies de fossa, el canvi dels aparells de via d’accés al taller i la substitució de la catenària convencional per catenària rígida. El director del metro, David Prat va explicar que, fins ara, els accessos al taller operaven amb un sistema "molt complex" que implicava entrar "molt a poc a poc".
11,5 milions d’euros
Amb les actuacions encara en marxa, TMB busca millorar la fiabilitat, agilitzar les operacions de la xarxa i "augmentar la seguretat" en l’accés a aquesta instal·lació. "Ara es pot entrar més ràpid i és més fàcil de mantenir", va insistir Prat.En paral·lel als treballs a la via, s’han portat també a terme actuacions de renovació i modernització a les instal·lacions del, aquest sí, centenari taller de Santa Eulàlia, inclosa la renovació de les cinc vies d’orquestra, el canvi dels aparells de via d’accés al taller i la substitució de la catenària convencional per catenària rígida. El mateix Prat ha explicat que, fins ara, els accessos al taller han operat amb un sistema "molt complex" i que implicava que s’hagués d’entrar "molt a poc a poc". Així, amb les actuacions encara en marxa, TMB ha buscat millorar la fiabilitat, agilitar l’operativa de la xarxa i "augmentar la seguretat" en l’accés a aquesta instal·lació. "Ara es pot entrar més ràpid i és més fàcil de mantenir", ha insistit Prat.
Sobre la climatització, A les obres d’aquest estiu a l’L1 s’han renovat prop de 2,1 quilòmetres de via: 510 metres a la zona de tallers i 1.580 metres de via general. Des de l’inici de les actuacions treballen cada dia 170 persones en unes obres que es realitzen durant les 24 hores. Les obres, executades per Transports Metropolitans de Barcelona, van començar el 17 de juliol i tenen un pressupost d’11,5 milions d’euros.el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, va insistir que, al llarg dels últims anys, s’ha portat a terme un esforç per climatitzar els vehicles, peròque el cas de les andanes, al ser uns espais més grans, oberts i al costat dels túnels, "és més complicat". Malgrat això, va assenyalar que ja s’ha fet alguna prova pilot i que s’estan "estudiant possibilitats de futur".Du.
En les obres de l’estiu a l’L1, amb un pressupost d’11,5 milions d’euros, s’han renovat prop de 2,1 quilòmetres de via: 510 metres a la zona de tallers i 1.580 metres de via general. Des de l’inici de les actuacions treballen cada dia 170 persones en unes obres que es duen a terme durant les 24 hores. nrante l’explicació sobre la situació de les obres, també s’ha preguntat a les autoritats presents per amb què, al llarg de tot l’estiu, han hagut de conviure els usuaris del metro de Barcelona en bona part de les andanes de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha insistit que, en els últims anys, s’ha portat a terme un esforç per climatitzar els vehicles, però que el tema de les andanes, al ser espais més grans, oberts i al costat dels túnels, "és més complicat". Malgrat això, ha assenyalat que s’ha portat ja a cap alguna prova pilot i que s’estan "estudiant possibilitats de futur".
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