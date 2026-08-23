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Un ferit crític després de la caiguda d’un mur a Roda de Berà
L’accident és el més greu ocorregut com a conseqüència de la forta tempesta que afecta el sud de Catalunya
Pluja a Catalunya, avui en directe: última hora del temps i les fortes precipitacions al Baix Penedès i al litoral de Tarragona
EL PERIÓDICO
Un dels tres ferits per la caiguda d’un mur al passeig Marítim de Roda de Berà (Tarragonès) aquesta matinada es troba en estat crític. Així ho ha informat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, que ha afegit que les tres persones ateses han sigut traslladades a centres mèdics.
El ferit crític per la caiguda d’un mur, en un accident que s’ha produït a causa de la forta tempesta que fueteja el sud de Catalunya, ha sigut traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Al mateix centre han portat un altre ferit, que està en estat greu. El tercer afectat per l’accident, en estat menys greu, ha sigut traslladat a l’Hospital de Santa Tecla, també a la capital tarragonina.
El SEM ha activat tres ambulàncies i un equip conjunt d’Emergències i Bombers per atendre els tres ferits.
Les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s’ha emportat un centenar de joves cap a l’escola Pla de Mar, on s’ha obert un centre d’acolliment. També s’han muntat centres al poliesportiu de Roda de Berà i al casal municipal de Creixell. Aquests són els tres municipis més afectats per les pluges, junt amb Torredembarra.
El telèfon 112 ha rebut prop de 700 trucades. Els Bombers han atès 192 avisos durant la nit. Al Vendrell, la part més afectada és la façana marítima, amb inundacions de baixos. L’aigua ha entrat als vestíbuls d’alguns hotels.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que ha sigut una «nit molt llarga», ja que va començar a ploure fort cap a les dotze, tot i que posteriorment la tempesta va cessar. Entre la una i les quatre de la matinada, les precipitacions han continuat de manera molt intensa, fins a acumular-se més de 130 litres. Segons l’alcalde, tota la franja marítima, amb les seves rieres, ha quedat «desbordada». Contactat per l’ACN, ha explicat que, a la zona de la platja, l’acumulació d’aigua ja s’havia solucionat, però quedaven molts carrers amb bassals i cotxes atrapats.
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