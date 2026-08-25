El futur de l’Hospital Germans Trias i Pujol
L’ampliació de Can Ruti a Badalona contempla una possible «tarifa simbòlica» per a l’aparcament dels empleats
Un estudi inclòs en el pla urbanístic testifica la «insuficiència» de places i assenyala que centenars de vehicles estacionen irregularment
L’Ajuntament de Badalona s’oposa a la proposta i assegura que no se la planteja «ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini»
APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ |
Badalona aprova inicialment el pla que aspira a convertir Can Ruti en un ‘hub’ sanitari de referència a Europa
ACTIVITAT ECONÒMICA |
Més de 100 habitacions d’hotel i una residència d’estudiants reforçaran el campus de Can Ruti a Badalona
Gerardo Santos
L’ampliació del campus de l’Hospital de Can Ruti, aprovada inicialment per l’Ajuntament de Badalona a finals del mes de juny, respon a l’objectiu de reordenar el complex per assegurar que continuï creixent i es consolidi com un hub sanitari de referència al sud d’Europa. No obstant, tal repte no es podrà arribar si no es posa d’acord amb la «insuficiència» de l’aparcament al campus, «un dels principals problemes del recinte», tal com descriu l’estudi de mobilitat del projecte, consultat per EL PERIÓDICO.
Per calcular l’augment de places que doni resposta a l’augment de la mobilitat que provocarà l’ampliació, el 17 de setembre del 2025 es va portar a terme un estudi d’ocupació. Els resultats mostren que la situació actual «reflecteix un dèficit estructural en relació amb la demanda real». El problema s’agrairia en hora punta, «quan la necessitat supera àmpliament la capacitat disponible i alguns trams arriben fins i tot a ocupacions superiors al 100%». Per tot això, la documentació descriu literalment que «s’està analitzant la possibilitat d’implantar un sistema de tarifació simbòlica per a les places d’aparcament destinades al personal» que afavoreixi «un ús més eficient i racional de la infraestructura».
Aquest model de tarifació «permetria prioritzar l’assignació de places a les persones que necessiten accedir diàriament al campus per motius laborals, garantint criteris d’equitat i transparència en el procés de gestió». La mesura es planteja també com una eina per «fomentar la rotació, reduir l’ocupació improductiva i incentivar l’ús d’alternatives més sostenibles quan sigui possible».
El preu simbòlic tindria, d’acord amb els autors de l’estudi —Doymo, una consultoria en temes de mobilitat–, «un caràcter regulador i no recaptatori», i podria integrar-se en un sistema més ampli de gestió de la demanda «que inclogués criteris com la necessitat funcional, els horaris de treball, la distància de residència o la inexistència d’alternatives de transport públic adequades». No obstant, la proposta compta amb l’oposició de l’Ajuntament de Badalona, ja que fonts municipals asseguren a aquest mitjà que el consistori «no es planteja» tal mesura «ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini».
Aparcaments il·legals
Actualment, el campus disposa d’ un total de 1.679 places d’aparcament, així com 200 places reservades exclusivament per a treballadors. El planejament futur preveu un increment substancial fins a un total de 3.338 places, gairebé duplicant l’oferta actual (+ 98,8%), a partir de la incorporació de diversos edificis soterrats amb fins a quatre plantes d’aparcament, com ja va avançar aquest diari. La mobilitat al campus és molt elevada; cada dia es realitzen al voltant de l ’hospital 29.712desplaçaments, dels quals uns 16.800 són en vehicle privat i 8.403, de treballadors. De fet, la de Can Ruti és la parada d’autobús «amb més moviments de passatgers el dia fora de Barcelona», uns 5.000 viatgers diaris. En aquesta línia, «la tarifació simbòlica contribuiria a un ús més ordenat i eficient de l’aparcament, alineat amb les polítiques de mobilitat sostenible i amb la voluntat de reduir la dependència del vehicle privat dins del campus».
Atès que cap a les 14.00 h se sol arribar al nivell màxim d’ocupació, resulta «freqüent», explica l’estudi, veure vehicles estacionats en espais no habilitats. Així, es desprèn que «el fenomen de l’aparcament il·legal és especialment rellevant i s’accentua en les hores punta». El mateix dia en què es va realitzar l’estudi es van detectar 177 infraccions a les 9.00 h, 139 al migdia i 84 a les 16.00 h. Els recursos més habituals que utilitzen els conductors són ocupar calçades o espais de circulació, pràctiques que generen «problemes de visibilitat, riscos per als vianants i congestió als accessos i els vials interns».
Aquesta situació preocupa els autors de l’estudi, que assenyalen que la «manca de disciplinapot afectar negativament el tràfic intern i provocar parades i cues, especialment per als vehicles de servei d’emergències o ambulàncies, que «necessiten un flux fluid per al seu funcionament efectiu». Així, per erradicar aquestes pràctiques, proposen millorar el control i l’organització de l’aparcament «mitjançant un sistema de gestió unificat que permeti regular els accessos, identificar qui pot aparcar i detectar usos incorrectes, facilitant així un ús més ordenat de les places disponibles».
El projecte d’ampliació, a la seva secció dedicada a l’estudi de mobilitat, també considera necessari reforçar la regulació de l’aparcament als carrers i vies més pròxims amb més control per evitar que els vehicles ocupin l’espai públic «de manera abusiva». Tampoc es descarten sancions econòmiques: «Es poden aplicar mesures econòmiques amb caràcter dissuasiu penalitzant les estades llargues o l’ús incorrecte de places reservades, i afavorint alternatives com el transport col·lectiu o el vehicle compartit», que anirien acompanyades d’accions de «comunicació i sensibilització» sobre el funcionament de l’aparcament, les «conseqüències del mal ús i els beneficis col·lectius d’un comportament responsable».
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