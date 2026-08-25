Tornada a l'escola
Els centres educatius abandonen, mica en mica, el llibre digital
Les llibreries noten un augment dels llibres de text físics i constaten diferències entre centres
Cada centre educatiu, dins de les opcions que dona el departament d’Educació, pot escollir quines guies educatives fa servir en les seves assignatures. Això fa que, expliquen els llibreters, hi hagi molta disparitat entre centres pel que fa al nombre de llibres digitals, llibres físics i continguts propis que utilitzin. Malgrat això, expressen que, de forma molt progressiva, en els darrers anys han notat que l’augment dels llibres de text en format digital s’ha revertit i que cada vegada més centres tornen als productes físics.
A Abacus Manresa expliquen que «aquest any en demanen menys de digital i més de físic. Hi ha escoles que potser han duplicat la quantitat de llibres de paper». Això, expliquen fa que les famílies «es queixin pel preu, ja que són més cars, però agraeixen que amb el digital havien perdut qualitat d’estudi».
A la llibreria Sobrerroca asseguren que «hi ha alguns models que es repeteixen més, però de llibres digitals hi ha més varietat. Moltes escoles han canviat llibres digitals per continguts propis», de manera que hi ha centres que han passat dels digitals als continguts propis i altres que han passat directament, i de nou, als continguts físics. A la llibreria Tres Punts, de Solsona, expliquen que ells només venen els llibres de text físics, mentre que tot el que és digital se n’ocupa directament els centres educatius.
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