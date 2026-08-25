Previsió meteorològica
Temps a Catalunya avui dimarts: la calor torna a pressionar amb temperatures màximes de fins a 36 graus al litoral i prelitoral
Al Pirineu i Prepirineu augmentaran els núvols a la tarda, tot i que no es preveu que deixin pluges
El Periódico
Si aquests dies estàs pendent del temps a Catalunya, ja hauràs comprovat com la recta final d’agost continua obligant a mirar de prop l’evolució de les temperatures i del cel. L’estiu encara té recorregut i, en aquestes dates, petits canvis en el vent o en la nuvolositat poden marcar diferències apreciables d’una zona a l’altra.
L’última setmana completa del mes avança, a més, amb una atmosfera que anirà mostrant alguns canvis. Abans que aquesta evolució es faci més evident en les pròximes jornades, avui dimarts presenta una situació que convé conèixer tant si et desplaçaràs com si tens previst passar bona part del dia a l’aire lliure.
Ambient assolellat
Avui el sol tindrà una presència destacada a Catalunya. Durant el matí s’imposaran els clars al terç sud, mentre que a la resta del territori apareixeran núvols alts, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Les primeres hores del dia poden deixar algun altre fenomen localitzat en zones interiors. De matinada no es descarta la formació puntual de bancs de boira o boirina, tot i que seran poc persistents i tendiran a desaparèixer amb rapidesa després de la sortida del sol.
Núvols al Pirineu
La tarda portarà encara més protagonisme de l’ambient assolellat, tot i que la situació serà una mica diferent al Pirineu i Prepirineu, on creixeran núvols d’evolució amb el pas de les hores.
Aquests núvols que apareixeran sobre les zones de muntanya no es traduiran avui en pluja. Tot i que al Pirineu i el Prepirineu el cel es mostrarà canviant durant la tarda, el Meteocat no preveu precipitacions associades a aquestes nuvolades.
Més calor
La calor serà un altre dels elements importants del dia. A les comarques interiors, les temperatures màximes es mouran entre els 30 i els 33 graus, registres que quedaran per sota dels valors més elevats previstos en determinats sectors pròxims a la costa.
L’explicació rau en el garbí, un vent que bufarà tant al litoral com al prelitoral i afavorirà un ascens addicional dels termòmetres. En alguns punts d’aquestes zones les màximes podran arribar als 34 o 36 graus.
Sol i temperatures més altes
La previsió d’avui pot resumir-se en cinc claus:
- Sol durant el matí al terç sud.
- Núvols alts matinals a la resta de Catalunya.
- Possibles boires o boirines de matinada a l’interior.
- Creixement de núvols d’evolució a la tarda al Pirineu i Prepirineu, sense precipitacions.
- Temperatures que poden arribar localment als 36 graus en àrees del litoral i prelitoral.
Demà refresca
De cara a demà dimecres, la temperatura tendirà a baixar lleugerament i arribarà una entrada de pols sahariana. Durant el matí s’esperen alguns xàfecs que podrien anar acompanyats de fang, mentre que a la tarda el temps serà més assolellat.
L’evolució posterior apunta a una jornada més estable dijous. Divendres, en canvi, s’espera un augment de la nuvolositat i una presència més elevada de ruixats a la tarda al Pirineu, en una setmana en què una borrasca anirà baixant fins a situar-se a l’oest de la península Ibèrica.
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