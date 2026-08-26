Biaixos de gènere
L’Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe sobre menopausa que inclou dades obtingudes en estudis amb homes
Les recomanacions d’AESAN sobre ingesta de ferro i vitamina C estan extretes d’estudis realitzats en homes, segons han denunciat diverses investigadores d’AMIT
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Patricia Martín
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha sol·licitat aquest dimecres al seu comitè científic que revisi l’informesobre els riscos nutricionals de la dona enmenopausa, publicat al març, després que l’Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) hagi denunciat que les recomanacions sobre la ingesta de ferro i vitamina C estan basades en estudis realitzats exclusivament en homes, sense que la publicació n’adverteixi.
Fonts de l’AESAN admeten que han sol·licitat al seu comitè científic la revisió de l’informe «després de l’objecció realitzada sobre l’ús de dades corresponents a estudis realitzats en població exclusivament masculina». Es pot aclarir que les recomanacions que inclou l’informe han sigut extretes de l’EFSA, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, però aquesta institució sí que adverteix explícitament en els seus estudis que, com en moltes ocasions no hi ha investigacions en dones, a qui històricament s’ha exclòs dels estudis, extrapola les dades de les anàlisis fetes amb homes, a partir del pes.
Fonts de l’agència espanyola reconeixen ara «l’omissió d’un advertiment sobre les dades utilitzades per l’EFSA» i insisteixen, tal com ja feia l’informe en les seves recomanacions, en la necessitat de dur a terme investigacions addicionals per definir recomanacions específiques per a les dones en la transició menopàusica i la postmenopausa.
L’AESAN ha reaccionat i sol·licitat la revisió de l’informe després que eldiario.es s’hagi fet ressò de la troballa d’AMIT perquè en un inici Sonia de Pascual-Teresa Fernández,investigadora de l’Institut de Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició (CSIC) i membre d’AMIT, va intentar que l’agència rectifiqués sense denunciar l’error a través dels mitjans de comunicació però no va tenir èxit. «Al març vaig intentar que reescriguessin sense necessitat de fer-ho públic i fins que no ha saltat a la premsa no hi ha hagut resposta. De fet, a mi continuen sense respondre’m i en un inici em van respondre que consideraven que no hi havia cap problema a l’informe», explica la investigadora a EL PERIÓDICO.
L’absència de dades
En qualsevol cas, De Pascual s’alegra que l’ASEAN «rectifiqui ara i reconegui el seu error en interès de tots, sobretot de la població a la qual va dirigida, les dones perimenopàusiques i posmenopàusiques». La investigadora aclareix que no és culpa de l’Agència Espanyola que no existeixin prou estudis en dones, però segons la seva opinió «han de reflectir l’absència de dades a l’informe».
De Pascual-Teresa Fernández explica que el problema d’incloure «dades que no són reals» en una investigació oficial és «que poden induir la població a error, tant perquè es pugui creure que realment cal consumir aquestes quantitats concretes de nutrients, com perquè no es fomenti la recerca en dones perquè no es consideri necessària i per donar suport a les empreses que puguin comercialitzar determinats suplements basant-se en aquestes taules».
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