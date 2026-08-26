Mobilitat interurbana
BCN ultima el pagament directe amb targeta al transport públic per al 2027
L’ATM licita el sistema bancari per estendre’l als torns d’accés d’estacions i autobusos. Després d’algunes proves pilot, el Govern vol accelerar aquesta facilitat, cridada a beneficiar usuaris esporàdics i turistes.
Àlex Rebollo
Cada vegada falta menys perquè els usuaris del transport públic de l’àrea de Barcelona puguin validar els seus viatges de bitllet senzill directament amb la seva targeta bancària. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de la capital catalana ha licitat la posada en marxa dels serveis bancaris necessaris perquè els lectors actuals per a la T-mobilitat puguin acceptar les targetes de crèdit i dèbit més habituals. És un dels últims passos abans que els usuaris puguin pagar un bitllet senzill de tren, bus, metro o tramvia amb la seva targeta als torns d’accés de qualsevol estació o vehicle.
Fins ara, s’havien portat a terme proves pilot al metro i s’havia implantat una tecnologia provisional als busos de Barcelona, però cap preveia una integració total del pagament amb targeta com la que recull la licitació actual.
L’ATM proposa un termini màxim de tres mesos per completar la integració des de l’adjudicació cap a finals d’any, de manera que, si no hi ha complicacions en el concurs públic, la previsió és que el sistema pugui començar a fer-se servir al llarg del 2027. Amb tot, l’ATM parla d’un "procés llarg" i que, tot i que aquesta contractació és "necessària" perquè arribi el nou sistema, "no és suficient". Segons detallen fonts del Govern, aquesta nova licitació es va acordar a l’últim Consell d’Administració de l’ATM –un ens integrat en un 51% per la Generalitat i en un 49% per ens municipals, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)– i suposa un "pas important" que l’Executiu ha volgut accelerar per poder fomentar l’ús del transport públic a Barcelona.
Segons els plecs de l’expedient, la intenció és que els usuaris puguin passar la seva targeta contactless o el mòbil per un dels lectors situats als accessos quan pugin a qualsevol mitjà de transport públic i que la tornin a presentar abans de baixar. El sistema haurà de detectar llavors si l’usuari ha canviat de zona tarifària o s’ha mantingut a la mateixa i, en funció del cas, determinar quants diners se li han de retirar del compte bancari associat a la seva targeta. La idea és aplicar-ho primer a la Zona 1 –la més propera a Barcelona– i estendre-ho posteriorment a la resta de les set àrees tarifàries, mentre es treballa en la implantació d’un sistema que és "complex".
El sistema, de fet, ja funciona en altres ciutats, com Madrid o Londres, on el famós tap in, tap out implica passar la targeta tant a l’entrada com a la sortida del vehicle. També els autobusos urbans de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permeten des del 2021 comprar bitllets senzills gràcies a un lector propi situat generalment al costat dels conductors i que fa el pagament immediatament. En el cas dels busos, aquests datàfons ubicats als accessos dels vehicles també desapareixeran un cop s’integri el nou sistema i l’usuari que vulgui pagar amb targeta de crèdit podrà fer-ho als lectors actualment reservats per a la T-mobilitat, que fins ara no permetien el pagament directe amb targeta.
Una cosa similar passarà a les estacions de tren o metro, on l’ATM no instal·larà lectors paral·lels o torns especials per a les targetes bancàries, sinó que els lectors de la T-mobilitat han estat preparats per reconèixer targetes bancàries. Ara falta connectar aquest sistema amb la infraestructura financera que permeti autoritzar, cobrar i liquidar els viatges, amb un preu que es continuarà determinant conforme a les tarifes de l’ATM i dels operadors.
Bitllets senzills
Al contracte licitat es dona una paradoxa: l’ATM vol començar a provar aquest nou sistema primer amb els bitllets senzills d’un sol viatge d’anada. Ara bé, aquest és l’únic tipus de bitllet que no queda sota el paraigua de l’ens metropolità. L’autoritat s’ocupa de títols integrats com la T–Usual o la T–Jove, però els bitllets senzills són sempre competència de l’operadora del transport.
Tant Renfe com Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o el TRAM hauran de donar el seu vistiplau a la mesura abans que es pugui implementar. En aquest aspecte, caldrà veure com s’aplica a les diferents empreses –prop de 70– que gestionen busos urbans i interurbans de l’àrea de Barcelona. En tots els anys que aquest projecte fa que es va coent, l’ATM ja ha mantingut converses amb tots els operadors.
Els plecs del document ja situen a l’horitzó una futura ampliació d’aquest nou sistema que permeti als usuaris guardar a les seves targetes títols de diversos viatges. Això, no obstant, arribarà més endavant. Per ara, el contracte que licita l’ATM, amb un valor aproximat de 3,46 milions d’euros, preveu que l’empresa adjudicatària exploti el servei durant 24 mesos, tot i que dona marge a un any més de pròrroga.
Previsió contra el frau
Entre les missions de l’adjudicatària també hi ha preveure el procés per determinar si una targeta té els fons suficients per pagar el trajecte fet. L’empresa que s’endugui el contracte haurà d’assegurar-se que la comprovació es fa en menys de 500 mil·lisegons per evitar aglomeracions als torns o cues als busos.
A més, l’ATM reconeix que hi ha un cert risc d’impagaments perquè es podria detectar que els passatgers ja han gaudit del viatge quan es detecti que no tenen prou fons a la targeta per pagar-lo. El document plasma que l’empresa que s’endugui el concurs haurà d’assumir els primers viatges impagats d’un usuari.
Poder pagar un bitllet senzill amb la targeta del banc és una reclamació de fa temps, especialment d’aquells usuaris que no agafen el transport públic de manera habitual i que es veuen obligats a comprar un títol integrat per sortir del pas. Això afecta els turistes, però també els usuaris ocasionals o esporàdics del transport públic.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»