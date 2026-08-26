Reconeixement
El biòleg Josep Canadell rep el premi Ramon Margalef
Sara González
La Generalitat ha concedit el premi Ramon Margalef al biòleg Josep Canadell (Sabadell, 1961) pel seu treball pioner sobre com la natura absorbeix i emmagatzema el carboni, especialment a través dels boscos, els oceans i el sòl, i com aquests processos es veuen afectats pel canvi climàtic, les pertorbacions ambientals i els canvis en els usos del territori.La Generalitat ha decidit concedir el Premi Ramon Margalef al biòleg Josep Canadell (Sabadell, 1961). Així ho ha anunciat després de la primera reunió del Consell Executiu del curs polític. La institució, que atorga aquest guardó cada any, ha premiat el científic catalanoaustralià pel seu treball pioner sobre com la natura absorbeix i emmagatzema el carboni, especialment a través dels boscos, els oceans i el sòl, i com aquests processos es veuen afectats pel canvi climàtic, les pertorbacions ambientals i els canvis en els usos del territori.
Canadell és investigador en cap del Centre de Ciències del Clima de l’Organització d’Investigació Científica i Industrial de la Commonwealth (CSIRO), a Austràlia, i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa mundial de científics que estudia els gasos d’efecte hivernacle i com gestionar el canvi climàtic.
Canadell és investigador en cap del Centre de Ciències del Clima de l’Organització d’Investigació Científica i Industrial de la Commonwealth (CSIRO), ubicat a Austràlia, i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa mundial de científics que estudia els efectes dels gasos d’efecte hivernacle i com gestionar el canvi climàtic. També és membre del World Climate Research Program i investigador principal de l’Australian Climate Systems Hub del National Environmental Science Program.El jurat remarca la "gran capacitat" de Canadell per impulsar i per coordinar equips d’investigació de tot el món i el desenvolupament de noves maneres d’estudiar i d’analitzar les dades sobre el canvi climàtic a partir d’aquesta feina conjunta, cosa que genera coneixement científic "molt útil" per als responsables polítics. També remarca que es tracta d’investigacions que contribueixen a entendre millor com la natura influeix en el clima..
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