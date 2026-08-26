Nou esdeveniment astronòmic
L’‘eclipsemania’ continua: observatoris de tot Espanya obriran de matinada per veure l’eclipsi lunar del 28 d’agost
Diversos centres d’observació organitzen activitats i tallers per veure aquest fenomen que tenyirà de vermell la lluna la matinada d’aquest divendres
L’eclipsi lunar del 28 d’agost serà visible des de tot Espanya, però les províncies més a l’oest ho veuran més complet
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Roberto Bécares
«Qualsevol altre any no hauríem organitzat res, però és tan excel·lent el que hem viscut amb l’eclipsi solar del 12 d’agost i que tinguem només dues setmanes després un eclipsi parcial de lluna sembla de broma». Qui parla és José Jiménez, CEO d’Astroandalus.com, que gestiona el Centro Galáctica de Arcos de las Salinas (Terol),on organitzaran una nit d’activitats de cara a l’eclipsi parcial de lluna que es viurà la pròxima matinada del 28 al 29 d’agost.
«És el colofó perfecte, hi haurà una observació astronòmica, telescopis, divulgadors, i després gandules per a qui vulgui fins que arribi l’eclipsi», afirma Jiménez sobre una jornada que ja té «bastants inscrits». «Estarem oberts tota la nit», assenyala el responsable de Galáctica, un dels llocs de referència per a observacions astronòmiques d’Aragó, que s’ha convertit en una destinació d’astroturisme en els últims anys.
L’eclipsemania que ha nascut a Espanya després de l’històric esdeveniment astronòmic del 12 d’agost, que ha provocat que ja no hi hagi allotjaments o siguin caríssims al sud d’Espanya per viure el del 2 d’agost del 2027, que durarà a més quatre minuts, ha generat també expectació per a aquest eclipsi lunar, per al qual no farà falta cap tipus de protecció i pot ser observat a plena vista.
Tons vermellosos
Aquest fenomen, que començarà a les 04.34 hores i tindrà el moment de màxima cobertura a les 06:12, es produeix quan la Terra es col·loca entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos queden aproximadament alineats. La Terra bloqueja llavors part o tota la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna. Malgrat que en aquest cas no es tracta d’una lluna de sang perquè l’eclipsi és parcial, la part de la Lluna que entri a l’ombra podrà adquirir tons vermellosos o coure, ja que l’atmosfera terrestre desvia cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona vermelloses.
«La lluna es veurà vermellosa per les partícules en suspensió i com aquest estiu hi ha a més una càrrega de cendra per tots els incendis que hi ha hagut es veurà particularment roja», aprecia el responsable de Galáctica, que el 12 d’agost passat va reunir més de 1.200 persones al seu centre, entre ells el meteoròleg Mario Picazo.
On aquest fenomen de color vermellós s’observarà amb particular intensitat serà a Múrcia, per «l’atmosfera de l’aire» pròpia de la zona, assenyala Aleksandra Blaszczyk, administradora única d’Astronomy tours S. COOP , amb una finca astronòmica a Múrcia on també han organitzat activitats divulgatives tant d’astronomia com ecologia de cara a l’esdeveniment des de les cinc de la tarda d’aquest dijous.
«Nosaltres oferim l’oportunitat de passar la nit al càmping i despertar-nos per observar l’eclipsi o ja venir al matí», assenyala la divulgadora. «Farem una foguera durant la nit, hi haurà música, cafè i alguna cosa per picar», assegura Blaszczyk, que explica que tot i que «popularment s’està parlant de ‘lluna de sang’ , tècnicament no ho serà. En aquest cas quedarà una petita part de la Lluna fora de l’ombra, per la qual cosa es tracta d’un eclipsi parcial, tot i que extremadament profund».
«Això no significa que no puguem veure colors vermells. La Lluna plena sortirà la tarda anterior molt baixa sobre l’horitzó i, a Múrcia i en molts altres llocs, pot aparèixer groga, taronja o intensament vermella. Això no es deu a l’eclipsi: a l’estar a prop de l’horitzó, la seva llum travessa una quantitat d’atmosfera més gran, que dispersa preferentment els tons blaus i deixa passar millor els vermells i taronges. La pols, la humitat i els aerosols poden intensificar encara més aquest efecte», afirma.
Un altre dels pocs llocs d’observació on s’obrirà durant tota la matinada serà a l’observatori astronòmic de La Hita, a Toledo, on organitzaran activitats des de les tres del matí, amb explicacions científiques, tallers d’iniciació a fotografiar l’eclipsi i una xocolata calenta i una mica dolça» per endolcir la matinada.