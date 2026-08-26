Espanya és el país de la UE on més cocaïna es consumeix i es comissa
Un 13% dels més grans de 15 anys l’han provat
Les xifres superen de llarg les de França i Dinamarca (9,4%) i els Països Baixos (8%)
Roberto Bécares
Espanya és el país de la Unió Europea (UE) on més cocaïna es comissa i on el consum està més estès: un 13% dels espanyols d’entre 15 i 64 anys l’ha provat en alguna ocasió. La xifra és el doble de la mitjana de la UE, segons reflecteix l’últim informe de l’Agència de la Unió Europea sobre Drogues, l’organisme oficial encarregat de vigilar, analitzar i combatre el consum de drogues il·lícites i les addiccions al continent. D’acord amb aquest estudi, Espanya supera de llarg França i Dinamarca (9,4%) o els Països Baixos (8%). A Catalunya, segons l’Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (Edades), el consum de cocaïna almenys un cop a la vida entre la població més gran de 15 anys es dispara fins al 18,7% i hi ha una dada especialment rellevant: el 4,1% n’ha consumit els últims 12 mesos.
Amb el cànnabis, la tendència també és similar i Espanya és un dels països on aquesta droga es fuma més. Dos de cada 10 joves d’entre 15 i 34 anys n’han consumit l’últim any, quan la mitjana de la UE és del 15,3%. Només ens supera Itàlia (21,5%) i Croàcia (20,3%). Segons els experts, l’alt consum d’estupefaents es veu afavorit pel baix preu, que està relacionat directament amb l’àmplia oferta, ja que la cocaïna arriba principalment a Europa des de Sud-amèrica pels ports d’Espanya, Bèlgica i els Països Baixos. El 2024, de fet, Espanya va comissar 124 tones de cocaïna, aproximadament el 38% de tot el que es va comissar a la UE.
En el cas de l’haixix resina de cànnabis, Espanya és molt més important com a porta d’entrada (alguns anys ha arribat a representar el 80% del que entra a Europa), ja que la major part de la resina arriba al mercat europeu procedent del Marroc i entra a la zona comunitària a través d’Espanya, principalment pels ports andalusos. L’haixix, de fet, lidera el rànquing de drogues comissades amb 257 tones, segons l’Estadística Anual sobre Drogues 2025 aportada pel Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i publicada fa pocs dies pel Ministeri de l’Interior. La xifra suposa un augment del 29% respecte al 2024, però es manté en la franja més baixa de la sèrie històrica, lluny dels registres del 2023 (357 tones), 2022 (318 tones) o 2021 (672 tones).
658.000 pastilles d’èxtasi
L’estudi suma a aquesta xifra les aprehensions de 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d’èxtasi, 679 quilos de cristall (una presentació de l’MDMA) i quantitats inferiors d’altres drogues detectades en el mercat clandestí com fàrmacs, anabolitzants o derivats de l’haixix.
L’informe del CITCO revela una caiguda del 37% en els comissos de cocaïna, en què, segons el Ministeri de l’Interior, "la pressió policial ha colpejat amb força les xarxes de narcotràfic a gran escala, especialment en les rutes marítimes des de l’Atlàntic". "Aquest esforç d’intel·ligència, cooperació policial i prevenció ha donat els seus fruits amb importants operacions sobre els vaixells mer- cants, llanxes ràpides i contenidors als ports espanyols. No en va, Espanya és una referència internacional en la lluita contra el narcotràfic i s’ha convertit en el primer mur de contenció d’Europa", defensen fonts d’Interior.
Des de l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) no ho veuen de la mateixa manera i denuncien que des de l’eliminació de l’Òrgan de Coordinació contra el Narcotràfic al Sud (Ocon-Sur), un grup policial compost per 150 agents i que va practicar més de 12.000 detencions fins al setembre del 2022, "Andalusia ha perdut un 15% de les seves detencions per drogues mentre que la resta d’Espanya en guanyava un 5,6%".
En un informe elaborat per l’AUGC en què han creuat l’Estadística Anual sobre Drogues, el Balanç de Criminalitat i les plantilles reals, l’associació indica que la cocaïna aprehesa a Andalusia s’ha multiplicat per 2,7 en sis anys, cosa que suposa un increment percentual del 108,8% des del 2020, mentre que les detencions queien un 15%.
El cert és que les operacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en contra del tràfic de drogues es continuen repetint amb assiduïtat aquest mateix estiu. La setmana passada, la Guàrdia Civil detenia en aigües de Huelva 10 integrants d’una organització criminal que es va posar a disparar contra una patrullera. En l’operatiu efectuat es van intervenir dues narcollanxes i 5.962 quilos d’haixix.
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