50 milions d’inversió
La Generalitat habilitarà 500 places per a gent gran en quatre noves residències a Barcelona
El Govern i l’Ajuntament han dibuixat un nou conveni per agilitar la construcció dels centres, que hauran d’estar preparats per al 2031
El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, afirma que el seu departament ja ha posat a disposició més de la meitat de les 6.000 places que Catalunya preveia crear abans del 2028
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Pau Lizana Manuel
La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han fet oficial aquest dimecres un acord per construir quatre noves residències per a gent gran a la capital catalana. Tal com va avançar EL PERIÓDICO, el pacte entre les dues administracions es va forjar el mes de maig passat en una comissió bilateral en la qual també es va acordar destinar 17,5 milions d’euros per reformar escoles de la ciutat. En total, els nous geriàtrics suposaran un augment de prop de 500 places al parc públic de residències de Catalunya i acosten el Departament de Drets Socials al seu compromís de crear 6.000 noves places en residències públiques d’aquí al 2028.
Les noves residències es construiran als barris de Sant Andreu (al passeig de Torras i Bages, 135, on hi ha les antigues casernes), la Nova Esquerra de l’Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) i a l’entorn de Glòries (confluència de la Diagonal amb els carrers del Clot i Badajoz), al costat del nou Espai ONA que projecta el govern municipal. S’hi suma la residència del carrer Benavent, al districte de les Corts, que ja està en construcció i que preveu la creació d’unes altres 110 places entre residents i persones que vagin en règim de centre de dia.
Aquests nous centres es construiran seguint un nou procediment administratiu, pel qual la licitació de les obres anirà a càrrec de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), després d’una transferència de fons de la Generalitat, que serà l’administració que finalment gestionarà les residències. Això, segons ha assegurat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant l’acte de presentació, permetrà «agilitar i retallar els temps d’execució». La previsió, de fet, és que les residències estiguin acabades de cara al 2031, quan finalitzi la següent legislatura municipal.
A l’espera dels detalls tècnics que determinin exactament la inversió que suposaran aquestes noves residències, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha aventurat que les noves residències tindran un cost d’entre 12 i 13 milions d’euros cada una. Així, el total de l’operació es resoldria al voltant dels 50 milions d’euros.
[Hi haurà ampliació]
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