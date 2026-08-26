Emergència forestal
Els Bombers extremen la vigilància en els focus actius de Collserola després d’estabilitzar l’incendi: «Queden hores de feina»
Els equips d’extinció mantenen una vintena de dotacions i mitjans aeris sobre el terreny després de cremar 45 hectàrees
DIRECTE |
Incendi a Collserola: última hora del foc que ha cremat diverses hectàrees a la zona de Nou Barris
Gisela Macedo
ElsBombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí d’aquest dimecres l’incendi forestal que es va declarar dimarts a la tarda a Collserola, als voltants del barri de Canyelles, dins del districte de Nou Barris, i que ha cremat 45 hectàrees. El foc té encara alguns focus secundaris actius i temen que pugui reactivar-se en les hores de calor, per la qual cosa han extremat la vigilància.
La superfície afectada és principalment d ’arbratge i matoll del Parc Natural, i també inclou una zona delimitada per la pesta porcina africana (PPA). «És una zona delicada la dels barris de muntanya. Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i, per tant, aquí hem d’extremar la vigilància. Estem pendents a l’evolució en les pròximes hores», ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.
Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres juntament amb els bombers de Barcelona per assegurar els flancs, mitjançant cremes i la definició del perímetre, i obrir línies de defensa per arribar als focus secundaris. Els mitjans aeris es reincorporaran aquest dimecres al matí a les tasques d’extinció després que fossin retirats durant la nit.
«Hi ha focus actius»
Tot i que l’incendi està estabilitzat i perimetrat, el director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha advertit que encara «hi ha focus actius». Els Bombers de Barcelona i de la Generalitat continuen treballant conjuntament per «poder controlar-lo en les pròximes hores». Preocupa que durant el migdia, quan pugin les temperatures, puguin reactivar-se algunes zones de l’incendi. «Som optimistes, però hem de ser conscients que igual revifa alguna zona», ha afegit Massagué en una compareixença davant els mitjans.
Veïns desconfinats
«Volem reforçar el perímetre i els focus secundaris. Hem de ser prudents. Queden hores de feina, però ho tenim perimetrat», ha asseverat Massagué. Els 35 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i els habitants de Ciutat Meridiana i Torre Baró, on viuen unes 15.000 persones, ja han quedat desconfinament. Tot i que, davant l’intent d’alguns veïns d’accedir a la zona del foc, els Bombers han recordat que «no es pot entrar a la zona» de l’incendi.
Algunes xarxes elèctriques continuen afectades per l’incendi i hi ha restriccions a la mobilitat a les carreteres d’Horta a Cerdanyola, Cementiri de Collserola i a l’Alta de les Roquetes, mentre la línia 182 d’autobús també pateix afectacions. Els busos finalitzen el recorregut abans de pujar a Collserola i fan mitja volta a la plaça Karl Marx, carrer d’Aiguablava i plaça Roja de Ciutat Meridiana. La línia L11 de metro ja ha recuperat el servei a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, després que a primera hora no hi efectués aturada.
L’avanç dimarts a la tarda d’un dels seus flancs, pel seu extrem nord, va obligar a desallotjar de forma preventiva 35 habitants dels carrers Castellví i Lliçà, al barri de Torre Baró. Es tracta de dues vies pròximes a la zona forestal afectada. L’Ajuntament de Barcelona va activar a última hora de la nit la fase d’emergència del Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendi forestal per «facilitar les tasques d’extinció i minimitzar l’impacte de l’incendi sobre el territori».
Protecció Civil va enviar un missatge per mòbil cap a les 16:45 hores per ordenar el confinament preventiu dels barris de Ciutat Meridiana (11.568 residents) i Torre Baró (3.235 veïns), en els quals s’ha permès la mobilitat en algunes zones allunyades del focus. Es va llançar un segon Es-alert cap a les 18.30 hores per repetir la directriu i cridar a acatar les indicacions per no acostar-se als voltants del foc. Els Agents Rurals, que investiguen les causes del sinistre.
Retirats mitjans aeris
Les flames van provocar una gran columna de fum des que prenguessin poc després de les 15.30 hores i durant la resta de la tarda, visible des de diversos punts de la capital catalana. El vent va arrossegar la fumarada en direcció cap al Vallès Occidental, com també cap als dos barris on es va instar els seus habitants que es confinessin.
El foc es va originar a la carretera alta de Roquetes i es va propagar per un tram del parc natural de Collserola. Les flames van començar en una zona forestal que hi ha per sobre de la ronda de la Guineueta Vella, on van cremar uns matolls. El foc va créixer a l’ascendir per un turó i va arrasar arbratge.
«L’aire empenyia al flanc dret i, quan ha parat, l’esquerre ha començat a evolucionar negativament», va descriure el cap d’intervenció. Avançada la tarda, va marcar que l’objectiu se centrava a «procurar que no hi hagi un canvi de condicions a pitjor a la nit i que els flancs es descontrolin».
Els cossos d’emergència no temen que les flames arribin a domicilis, tot i que es mantenen vigilants. Així mateix, miren de contenir que aprofundeixi en la massa forestal, cap al Vallès. Bover ha afegit que «l’únic barri on podria impactar un focus secundari que podria desenvolupar-se més seria a la part superior de Ciutat Meridiana».
En paral·lel, el consistori va activar el pla d’actuació municipal en fase d ’emergència i va pregar evitar desplaçaments innecessaris pel tram perjudicat, així com no aproximar-se als llocs on els bombers treballen. La Guàrdia Urbana ha tallat l’entrada a pistes forestals, la carretera d’Horta a Cerdanyola, la del cementiri de Collserola al Vallès Occidental i la carretera alta de Roquetes. El foc també va obligar que els trens de la línia R4 de Rodalies no es detinguessin a l’estació de Torre Baró-Vallbona.
Cendra a les cases
L’incendi s’ha localitzat a les proximitats de vivendes situades a la muntanya. «Ens està caient la cendra a prop de casa», va explicar la presidenta de l’Associació de Veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz. L’entitat va traslladar un missatge als residents per tranquil·litzar-los i, al mateix temps, perquè es protegeixin del fum i les flames. «Hem donat avís als veïns de la part alta del barri perquè actuïn amb sentit comú, no surtin de casa, tanquin les finestres i els que siguin en zona forestal, que són la majoria, refresquin el seu entorn per ajudar que el foc no s’estengui», va comentar Ortiz. L’associació va apuntar que l’incendi es va originar en una zona coneguda com LesCubetes, a la part de la muntanya pròxima al cementiri i al límit entre Torre Baró i Canyelles.
Image ID:
133647284
El missatge que els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana han rebut perquè es confinin a causa del foc.
CEDIDA
/clip/31c060c2-75c4-48eb-b270-2ae79edcea6f_source-ratio_default_0_x425y408.
851
1224
Veïns de Nou Barris han assegurat que van sentir explosions i van veure "espurpades" al desencadenar-se el foc. A la zona perjudicada hi ha diverses torres d’alta tensió. També s’han registrat baixades de tensió en alguns carrers dels voltants.
Image ID:
133648218
L’incendi de Collserola a Nou Barris, en una imatge aèria.
BOMBERS DE LA GENERALITAT
/clip/d2f59ffb-207f-4f3d-8c9e-76a778c56904_source-ratio_default_0_x640y240y240y240.
1280
720
Al seu torn, veïns de Nou Barris han relatat que la intensitat del fum ha anat disminuint després de l’arribada dels bombers i els avions que han sobrevolat les flames llançant aigua. En tot cas, afegeixen que la forta olor de cremat ha impregnat el contorn. A la nit, era perceptible a diversos quilòmetres de distància.
Dos incendis en menys de dues setmanes
Fa tot just 11 dies, Collserola ja va ser escenari d’un altre incendi forestal, en aquella ocasió en una zona més pròxima al Llobregat, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. En aquest cas, la Guàrdia Urbanava acabar detenint un sospitós acusat de provocar el foc de forma intencionada.
El Parc Natural de Collserola es troba dins del sector afectat per risc de propagació del brot de pesta porcina africana, per la qual cosa es mantenen restriccions d’accés. Els Agents Rurals han informat que, arran de l’incendi, s’han activat protocols de bioseguretat i s’han desplegat equips per desinfectar els vehicles i els efectius del dispositiu d’extinció.
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»