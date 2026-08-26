Segon trimestre del 2026
L’Hospitalet i el Baix Llobregat assoleixen el seu màxim històric d’ocupació amb gairebé 500.000 afiliats
En termes interanuals, la població activa ha crescut en 17.682 persones, tal com mostra l’últim informe del Fòrum Empresarial del Llobregat
CONTEXT |
L’atur augmenta lleugerament a l’Hospitalet i el Baix Llobregat en el primer trimestre del 2026
Àlex Rebollo
L’Hospitalet de Llobregat i el Baix viuen un moment dolç pel que fa al mercat laboral. Aquesta és la principal lectura que s’extreu de l’últim informe d’econòmic que elabora cada trimestre el Fòrum Empresarial del Llobregat. En aquesta ocasió, l’entitat, dependent de la patronal AEBALL, explica que, amb les dades oficials del juny del 2026 de la Seguretat Social, hi ha 495.005 persones afiliades o treballant en el conjunt de municipis que integren el Baix Llobregat i l’Hospitalet. «Aquestes xifres representen un màxim mai aconseguit», remarquen des del Fòrum. En termes interanuals, la població activa ha crescut en 17.682 persones. Només a cinc localitats ha disminuït la població activa: Olesa de Montserrat (-244), Santa Coloma de Cervelló (154), Castellví de Rosanes (-39), Torrelles (-27) i San Clemente (-5).
En la resta ha augmentat l’afiliació, destacant amb més d’un miler d’incorporacions l’Hospitalet (+ 9.100) i Esplugues (+ 1.167). En termes relatius, l’Hospitalet també lidera la classificació (+ 7,93%), seguit per Sant Andreu de la Barca (+ 5,82%), Sant Joan Despí (+ 5,55%), el Papiol (+ 5,45%) i Esplugues (+ 5,07%).
Comparant les dades en termes intertrimestrals amb el primer trimestre del 2026, hi ha nou poblacions on ha disminuït la població activa: el Prat (-3.164), Sant Just Desvern (-1.346), Gavà (-394), Sant Vicenç dels Horts (-334), Cornellà (-33), Cervelló (-183), Olesa de Montserrat (-132), Molins de Rei (-105) i Torrelles (-41).
Pel que fa als increments, L’Hospitalet repeteix amb 4.386 nous llocs de treball, gairebé la meitat de tot l’augment anual. «Com a curiositat, hi ha municipis on l’augment de persones treballadores en el segon trimestre fa que, en termes anuals, tinguin creixement», apunta l’informe. Com, per exemple, a Castelldefels. En termes trimestrals augmenta l’afiliació en 994 persones, però en termes anuals només augmenta en 687. Això passa també a Collbató, la Palma de Cervelló i Pallejà. En termes relatius, l’augment de població afiliada en l’últim trimestre ha sigut del 0,32% respecte al primer trimestre del 2026. Com que l’augment del PIB ha sigut entre el 0,5 i el 0,6%, el PIB per càpita ha disminuït. Comparant amb el segon trimestre del 2025, l’augment ha sigut del 3,7%. I en comparació amb dos anys, l’augment ha sigut del 5,84%.
Baixa la xifra de persones en situació d’atur
Segons les dades de la Seguretat Social, a finals de juny 41.756 persones es trobaven en situació d’atur al territori. Això implica una reducció de 1.385 persones respecte al segon trimestre de l’any 2025 (3,2%). Aquest any, només a tres localitats ha augmentat el nombre de persones en situació d’atur: Sant Joan Despí (+6), Castellví de Rosanes (+4) i Sant Just Desvern (+2).
D’altra banda, la reducció més notòria s’ha produït a l’Hospitalet (-443), però en termes relatius, és a Santa Coloma de Cervelló (-11%) i Esparreguera (-10,7%). Segueixen la Palma de Cervelló (-9,8%), Cervelló (-8,6%), Gavà (-7,5%) i Sant Climent (-6,2%). Comparant en termes trimestrals, la reducció va ser de 1.944 persones menys en situació d’atur. Va liderar la reducció en aquest segon trimestre l’Hospitalet (-690), seguit per Sant Boi (-155), Gavà (-150), Viladecans (-148), Cornellà (-148), Cornellà (-123) i Castelldefels (-116).
Augmenten un 20% els contractes de treball
En el segon trimestre del 2026 es van formalitzar 90.048 contractes de treball a la demarcació, una xifra un 20,39% superior a l’observada en el mateix trimestre de l’any passat, on es van firmar 74.795 contractes. Aquestes dades aconseguides impliquen un increment del 15% respecte al primer trimestre d’aquest any, quan s’havia arribat als 78.599 contractes.
Aquesta xifra de més de 90.000 contractes en un trimestre no es registrava des del quart trimestre del 2021, abans de la reforma laboral que va fer desaparèixer els contractes temporals i els va transformar en contractes fixos discontinus.
Amb aquestes dades, només hi ha cinc localitats on s’ha reduït el nombre de contractes en termes anuals: Esplugues (-472), el Prat (-330), Cervelló (-64), Gavà (-41) i Olesa (-7). De la resta, ressalta l’increment de contractes a l’Hospitalet (+4.342), Sant Joan Despí (+3.832), Martorell (+1.829) i Sant Boi (+1.004). En termes relatius, Sant Joan Despí ha augmentat els contractes un 148%, seguit del Papiol (+93%), Torrelles (+50%) i Sant Vicenç dels Horts (+40%).
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»