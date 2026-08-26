Vaga el primer dia de classe
Els professors adverteixen que el conflicte continua obert i reclamen a Illa que agafi les regnes de la negociació
El sindicat Ustec considera «inacceptable» demanar paciència a l’escola i demana que el president assumeixi la seva responsabilitat i reobri un diàleg sindical ara com ara inexistent
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Helena López
El compte enrere per a l’inici de curs està resultant especialment tens, amb una vaga educativa convocada per al 8 de setembre, primer dia de classe que estarà també marcat per la publicació del nou informe PISA del qual Catalunya ha sigut exclosa per un error que el Govern encara no ha sabut explicar. Una nova vaga amb què els sindicats convocants volen llançar un missatge molt clar: el conflicte continua obert. Missatge que el Govern sembla no voler acceptar, a jutjar per les declaracions de la portaveu Sílvia Paneque d’aquest dimarts, en les quals insistia que «ja hi va haver diàleg» i es va arribar a un pacte que ara estan desplegant. Un pacte del qual, i no és un detall menor, es va desmarcar Ustec, el sindicat majoritari, després que el 65% del professorat el rebutgés, i que encara reclama un canvi profund del sistema.
«Només demanem que s’asseguin amb nosaltres i afrontin les causes del conflicte; si la consellera Niubó no vol o no pot reconduir aquesta negociació, ho ha de fer el president Illa»
Ustec ha respost aquest dimecres al Govern que demanar «paciència» al sector educatiu –com va fer Paneque dimarts, en referència a l’imminent desplegament de les millores acordades– és una resposta inacceptable «davant d’un conflicte que continua obert». «El Govern insisteix que la fase de negociació sindical ja ha finalitzat i que ara correspon desplegar un acord, però les millores parcials no poden servir per tancar un conflicteque continua viu als centres i que manté sobre la taula reivindicacions estructurals que no han sigut resoltes», remarca Ustec en un comunicat en el qual torna a criticar la consellera d’Educació, Esther Niubó, que des del 13 de juliol no hagi convocat els sindicats per «abordar de manera global qüestions com les ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el blindatge de la xarxa pública malgrat tenir una vaga sobre la taula per al primer dia de curs».
«La complexitat no desapareix perquè el Govern deixi de parlar-ne. La realitat entra cada matí a les aules; quan els centres assumeixen més necessitats i més desigualtats, necessiten més recursos i més professionals»
«Si el Departament ja no es veu capaç de negociar, que sigui el president de la Generalitat qui assumeixi la responsabilitat política i convoqui les organitzacions sindicals del sector», destaca el comunicat en què ressalten que els demanen paciència, «quan el que necessita el sistema educatiu és negociació». «Si la consellera Niubó no vol o no pot encarrilar aquesta negociació, ho ha de fer el president Illa», afirma Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, que considera «especialment greu» que el Govern argüentment que el Departament ha mantingut unes200 reunions amb agents de la comunitat educativa. «Ens sembla molt bé que el Govern es reuneixi amb diferents persones de la comunitat educativa, però les 200 reunions que cita la portaveu no poden convertir-se en una excusa per no convocar la taula sindical», assenyala Segura.
Poca inversió per a molta complexitat
Ustec torna a posar sobre la taula dades com que la despesa pública en educació a Catalunya es va situar en el 4,05% del PIB el 2024, segons les dades oficials del Departament, per sota del 4,46% del conjunt de l’Estat i molt lluny del 6% que continua reclamant la comunitat educativa (i que recull la mateixa llei educativa).
L’últim comunicat del sindicat majoritari en educació destaca també el repte de la gestió de la complexitat a les aules, el gran malestar de fons. «La pressió sobre els centres és especialment evident en un context de creixent vulnerabilitat i desigualtat. «La complexitat no desapareix perquè el Govern deixi de parlar-ne. La realitat entra cada matí a les aules. Quan els centres assumeixen més necessitats i més desigualtats, necessiten més recursos, més professionals i menys burocràcia», resumeix la portaveu d’ Ustec.
Persisteixen els barracons
El sindicat recorda també que el sistema educatiu continua arrossegant dèficits d’infraestructures que no són nous. Catalunya manté centenars de barracons escolars, «una realitat incompatible amb el discurs de modernització del sistema educatiu», consideren.
«Parlem de transformar l’educació mentre encara tenim barracons i patim unes temperatures infernals a les aules. Parlem d’inclusió mentre el mateix Síndicde Greuges identifica l’atenció a la diversitat com un dels àmbits especialment infrafinançats. I parlem de qualitat mentre Catalunya segueix molt lluny del 6% del PIB. Falta voluntat política per posar recursos allà on fan falta», conclou Segura.
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