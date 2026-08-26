Gent gran i sexualitat
Residència amb segell LGTBIQ+
La Generalitat atorga la primera distinció de Residència Compromesa amb la diversitat LGTBIQ+ a un centre del barri de Gràcia de Barcelona que ha adoptat mesures per garantir els drets del col·lectiu, des d’adaptar lavabos fins a formar el personal que assisteix la gent gran.
«Soc una dona a qui li agraden les dones, ¿no és tan complicat, no?», pregunta Corominas
Pau Lizana Manuel
Fa anys que a la residència de gent gran de Gràcia es van adonar que alguns dels seus residents no podien viure plenament la seva identitat: les persones del col·lectiu LGTBTI+ tornaven, al tram final de la seva vida, a un armari del qual havien aconseguit sortir en contextos especialment difícils. És per això que la directora d’aquesta residència pública de Barcelona, Maite Frías, va prendre la iniciativa per convertir el seu centre en un referent en el respecte dels drets de les persones d’aquest col·lectiu en la tercera edat. Aquest dimarts, la Generalitat li ha reconegut la feina amb la primera distinció de ‘Residència Compromesa amb la diversitat LGBTI+.
A l’acte de lliurament, al qual han acudit el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno i la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, la gran protagonista ha sigut Carme Coromina, l’única resident del centre que forma part del col·lectiu i una de les persones que més ha celebrat la tasca de la residència per obtenir el reconeixement de la Generalitat. Als seus 89 anys, Carme continua definint-se com a infermera –un títol que per a ella es manté molt més enllà de la jubilació– i es reivindica com a naturalment lesbiana: "Soc una dona a qui li agraden les dones, ¿no és tan complicat d’entendre, no?", ha deixat anar en conversa amb EL PERIÓDICO. El caràcter directe de Corominas no li és nou. Des de "molt joveneta" va militar en espais feministes com Ca La Dona. Dels seus anys com a activista, recorda especialment el seu procés de "llibertat personal". "Vam deixar de ser mestresses de casa, vam començar a fer altres activitats pel barri... Això em va ajudar molt a sentir-me persona", resumeix.. Després d’un matrimoni de 25 anys amb un home i dos fills, Corominas es va enamorar d’una dona i, tot i que assegura que "mai va haver de sortir de cap armari", va deixar enrere la seva vida anterior. "Em vaig adonar que això era el que em feia feliç i em satisfeia més que un home. Però no em vaig separar per això, em vaig separar per altres coses", matisa. Des de llavors, ha viscut la seva sexualitat com una cosa molt natural i no va deixar de fer-ho quan, fa tres anys, va entrar a la residència.
Entre cella i cella
Hi va ajudar que la directora Frías ja tingués entre cella i cella fer d’aquest centre públic un punt de referència per al col·lectiu. La idea, diu ella mateixa, va sorgir d’un estudi que va plantejar l’anterior psicòloga de la residència, que es va adonar que moltes de les persones LGTBIQ+ que entraven al centre ocultaven la seva sexualitat per por del que podrien pensar els altres residents. Des de llavors, es van posar mans a l’obra i, de fet, el centre ja va ser el triat per la Generalitat per presentar Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBI+ a les residències i altres centres i recursos per a persones grans.
L’aplicació d’aquesta guia és el que, tres anys més tard, li han valgut el distintiu. El document detalla 10 punts que van des de l’adaptació dels banys i els vestidors de treballadors i residents fins a la inclusió d’un referent LGTBI+ al centre. Aquest és el títol que avui ocupa Alberto de Fàbregas, que dona fe dels canvis que s’han anat implantant a la residència. "Una resident ens va preguntar, amb una mica de por, si podria portar la seva dona de visita, i nosaltres la vam ajudar a portar-ho tot amb més naturalitat", resumeix.
La naturalitat de la sexualitat de les persones grans amb què Corominas viu ara a la residència no es va donar d’un dia per l’altre. "Ha calgut molta pedagogia amb els treballadors, els residents i les famílies", explica Frías. Moltes de les persones que fan vida a la residència no han conviscut amb la realitat LGTBI+ abans d’entrar a la residència i necessiten una certa quantitat de temps i feina amb els professionals del centre per adaptar-se a la nova realitat.
La paciència, a poc a poc, dona els seus fruits. Ho explica Antonio García, un dels residents del centre, que admet que ha baixat a l’acte de lliurament de la distinció "per casualitat". Sap que el que veurà té a veure amb els drets LGTBI+ i, tot i que reconeix que ell és "a l’antiga", tracta el tema amb una certa naturalitat. "Cal respectar, jo no tinc cap problema", assegura aquest home oriünd d’Almeria que s’ha convertit en una mena de celebritat a la residència des que el president, Salvador Illa, se’l va endur a conèixer el pati dels Tarongers després d’una visita que va fer al centre.
El conseller Moreno va assegurar que la idea és que totes les residències públiques o de gestió delegada acabin obtenint la distinció. "Els pròxims mesos veurem que la obtenen moltes més", va afirmar. El titular de Drets Socials va indicar que ja s’ha format en drets LGTBIQ+ més de 2.600 treballadors d’aquests centres.
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