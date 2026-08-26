El temporal deixa a Tarragona carrers inundats i arbres caiguts
El SEM va atendre 30 persones per l’episodi de pluges, amb quatre de trasllades a l’hospital, cap de greu. L’Ajuntament tanca els parcs i alguns equipaments per poder fer tasques de neteja.
Jan Magarolas
La ciutat de Tarragona es va emportar la pitjor part del temporal que va afectar la demarcació dilluns. Ahir, el municipi va començar a avaluar les principals afectacions i els serveis municipals van treballar per retirar arbres i elements caiguts, netejar la via pública i restablir així la normalitat als carrers. L’alcalde, Rubén Viñuales, va destacar que "el més important" era que, malgrat la intensitat del temporal i les nombroses incidències registrades, no s’havia de "lamentar danys personals". Va remarcar que, des del primer moment, "la prioritat de l’Ajuntament" va ser "garantir la seguretat de les persones, atendre les incidències i recuperar la normalitat al més aviat possible".
Així mateix, el consistori va informar que els parcs de la ciutat i alguns espais monumentals –com el passeig Arqueològic i la Casa de la Festa– es mantindran temporalment tancats fins que finalitzin les tasques de neteja i els serveis corresponents inspeccionin les instal·lacions i garanteixin el seu bon estat i la seguretat dels usuaris. A més, s’ha suspès el Pam a Pam als carrers de Sant Pere i Sant Pau.
Impacte d’un llamp
El temporal també va causar afectacions als càmpings de la ciutat. Entre les incidències més destacades hi figuren la caiguda d’un arbre sobre una tenda de campanya, sense causar ferits, i l’impacte d’un llamp sobre una palmera. Quant a mobilitat, amb diversos carrers de la Part Baixa i del Serrallo completament negats, el consistori impedeix el trànsit en algunes zones, així com el dels autobusos urbans.
La regidora de Protecció Civil, Sonia Orts, va destacar "la rapidesa amb què es van activar i coordinar tots els serveis davant un episodi meteorològic molt intens i violent que va afectar simultàniament diferents punts de la ciutat". Orts va explicar que "des del primer moment es va fer un seguiment constant de les incidències i es van prioritzar les actuacions que podien representar un risc per a les persones o afectar la mobilitat". De fet, fins ahir a la matinada, el número 112 va rebre 886 trucades a causa del temporal. Al voltant del 70% (630) procedien de la comarca del Tarragonès, de les quals 456 es van fer des de la ciutat de Tarragona, on es van registrar 77,3 litres per metre quadrat en tres hores, amb una intensitat màxima de 34 litres per metre quadrat en 30 minuts.
A la demarcació de Tarragona, els bombers van atendre més de 400 avisos i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 30 persones relacionades amb les fortes pluges, quatre de les quals van necessitar ser traslladades a l’hospital, tot i que cap presentava un estat greu.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»