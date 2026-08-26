Col·lapse en la Justícia
"Tenim més comoditat per descarregar a Bilbao"
Les comunicacions mantingudes pels narcotraficants a través de l’aplicació Sky ECC, ja inactiva, van permetre connectar els acusats amb dues partides de contraban intervingudes a Bilbao i Algesires i van donar arguments a l’Audiència Nacional per condemnar-los a més de 10 anys de presó.
La sentència introdueix un límit important: l’app no pot ser l’única prova per condemnar
Els terminals s’obtenien de manera clandestina, amb pagament en efectiu i sense identificar el comprador
Els missatges van vincular els acusats a empreses i proveïdors de droga
Roberto Bécares
"Tenim més comoditat per descarregar a Bilbao". Aquest missatge, interceptat en l’aplicació de missatgeria xifrada Sky ECC, utilitzada habitualment per narcotraficants i ja inactiva, és una de les comunicacions que van ser clau per detenir els quatre membres d’una banda criminal que va intentar introduir 1.100 quilos de cocaïna al port de Bilbao i 980 quilos més al d’Algesires entre el 2020 i el 2022, i perquè, posteriorment, l’Audiència Nacional els condemnés a més de 10 anys de presó.
L’Audiència, en una sentència dictada a finals del juliol passat, va donar per vàlides les converses obtingudes a través de l’aplicació xifrada en el marc d’una investigació internacional de les autoritats franceses, belgues i neerlandeses contra la plataforma. Aquests missatges van permetre vincular els investigats tant a les societats mercantils utilitzades per importar els contenidors on s’ocultava la droga –que es presentaven com a empreses dedicades a portar fruita des de Sud-amèrica– com als proveïdors internacionals de la droga.
Tot i donar per vàlides aquestes converses, la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional adverteix que els missatges no poden constituir per si sols l’única prova de càrrec. Així ho assenyala en la sentència que resol els recursos contra una decisió anterior, del març del 2026, en què els acusats van ser condemnats a penes inferiors.
Contenidor de bananes
La resolució judicial considera acreditat que, setmanes abans que el primer contenidor arribés a Bilbao l’abril del 2020, un dels acusats mantenia converses amb un interlocutor sobre les gestions necessàries per introduir la mercaderia. El 12 de febrer del 2020, aquest li va traslladar la consigna d’un altre dels acusats, encarregat de les gestions duaneres: "Per a Bilbao tenim més comoditat". Dos mesos després, el 20 d’abril, el contenidor de bananes procedent de l’Equador arribava al port biscaí amb més d’una tona de cocaïna i va ser intervingut per l’Agència Tributària en el que es va batejar com l’operació Hammer.
Després de la confiscació del contenidor a Bilbao, els missatges de Sky ECC reflecteixen que els implicats van començar a buscar una alternativa. El maig del 2020 parlen de "moure Senespa" i, pocs dies després, el principal acusat va facilitar a un dels seus interlocutors les dades de l’empresa Senespa Global Company, a més d’intercanviar missatges relacionats amb una altra de les acusades. La sala considera especialment significativa aquesta seqüència, ja que Senespa apareixeria després vinculada al cargament següent.
L’enviament següent va ser interceptat el setembre del 2021 al port d’Algesires, amb 978,9 quilos de cocaïna. Per a l’Audiència, les converses de Sky ECC permeten establir la continuïtat entre les diferents operacions i ajuden a demostrar que els acusats no eren mers responsables d’empreses importadores, sinó que formaven part d’una estructura organitzada per introduir cocaïna a Espanya.
Servidors intervinguts
L’aplicació, els servidors de la qual van ser intervinguts amb autorització d’un jutge francès el juny del 2019, també va ser fonamental per identificar els usuaris dels telèfons xifrats. Sky ECC es presentava com un sistema de comunicacions especialment protegit davant les intervencions policials. Segons la sentència, els terminals s’adquirien clandestinament, fins i tot mitjançant contactes fets a través d’un fullet i pagant en efectiu i sense identificar el comprador. Els telèfons disposaven d’una interfície oculta per accedir a les funcions xifrades i utilitzaven xifratge d’extrem a extrem.
Els investigadors no es van limitar a atribuir les converses als investigats pel contingut dels missatges, sinó que van utilitzar altres elements, com localitzacions dels terminals, coincidències amb vols fets pels sospitosos, domicilis i referències personals contingudes en les mateixes converses.
Els missatges, a més, van estar acompanyats de proves obtingudes per altres vies. En escorcolls policials van aparèixer agendes amb anotacions sobre empreses, contenidors i dates que coincidien amb informació que havia circulat en les converses de Sky ECC. La sala destaca precisament aquesta coincidència entre els xats, la documentació empresarial, els moviments dels contenidors i les confiscacions de droga.
La sentència, no obstant, introdueix un límit important sobre el valor d’aquestes comunicacions: Sky ECC no es pot utilitzar com a única prova per condemnar. Les defenses havien qüestionat la legalitat de la intervenció de la plataforma i, especialment, el fet que les autoritats franceses no haguessin revelat tots els detalls tècnics de com van aconseguir accedir a les comunicacions.
L’Audiència considera que aquestes circumstàncies no obliguen a excloure els missatges del procediment perquè la informació obtinguda a través de Sky ECC queda corroborada per nombroses proves independents. Per a la sala, les comunicacions serveixen per evidenciar les connexions internacionals amb els subministradors de cocaïna i per confirmar elements que ja havien aparegut durant la investigació. De la sentència es desprèn que Sky ECC no va ser la prova que per si sola va portar a la condemna, però sí el fil que va permetre unir les diferents peces de la investigació: els acusats, les empreses, els contactes internacionals, els ports i els contenidors.
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