La fira de les festes del Poblenou, en risc de no poder-se celebrar
El districte convoca una reunió per mirar de donar una solució a les atraccions, que no es poden plantar a la seva ubicació habitual per unes obres.
Jordi Ribalaygue
Una tradicional fira d’atraccions de finals d’estiu a Barcelona corre el risc de no celebrar-se aquest any. La festa major del Poblenou se celebra del 10 al 20 de setembre i sol allotjar la fira d’atraccions al passeig de Calvell, al final de la rambla del barri i al costat del parc que s’estén davant les platges de la Mar Bella i el Bogatell. No obstant, la zona es troba ocupada enguany per unes obres al cementiri del Poblenou i, a falta d’un parell de setmanes de les festes, no hi ha un lloc confirmat on ressituar el recinte ni encara està clar si es mantindrà o s’acabarà cancel·lant. De moment, el districte de Sant Martí ha convocat una reunió dilluns vinent per mirar de trobar-hi una solució.
Aquesta setmana, el Gremi de Firaires de Barcelona i Província va advertir que no hi hauria atraccions a les festes del Poblenou, «una celebració amb més de 80 anys d’història». «La llicència ens ha sigut denegada quan ja estava tot acordat», va afirmar l’associació mitjançant un comunicat. Ho va vincular a les obres en marxa.
Per la seva banda, el districte de Sant Martí nega que hagi desestimat el permís. «Mai s’ha denegat la llicència a la fira d’atraccions», remarca. Indica que, durant el juliol passat, es va comunicar als firaires que les atraccions s’haurien de plantar en un altre punt diferent de l’habitual, ja que «les obres del cementiri comporten mantenir una distància de seguretat respecte de qualsevol activitat de gran afluència de públic».
El districte afirma que «els firaires no van donar resposta a la proposta de reubicació». El gremi ho rebat i reafirma que l’autorització se li ha denegat en dues ocasions. Sobre això, apunta que un tècnic municipal els va proposar a l’agost que el recinte s’instal·lés al passeig de Garcia Fària. L’entitat diu que va mostrar el seu desacord amb aquesta opció, al jutjar que és un tram massa estret, d’uns 10 metres, cosa que considera insuficient per encaixar certes atraccions i disposar de sortides d’emergència i accés per a ambulàncies.
A part, es consideren ofesos perquè sí que va tenir lloc una fira cervesera al juny a l’espai on les atraccions ara no poden tornar. «No entenem per què uns sí i altres no», retreu l’agrupació, que avisa que 40 famílies es veurien perjudicades si s’anul·lés la fira. «Si ens treuen tres o quatre fires, estem llestos», lamenten els firaires. Al seu torn, defensen que no hi ha una alternativa viable al Poblenou per instal·lar la maquinària que no sigui conviure amb les obres al passeig de Calvell: «¿Com no hem de muntar la fira per quatre tanques? No hi ha dret, és un abús contra la nostra professió. Anirem fins al final».
Protestes suspeses
En el seu comunicat, el gremi de firaires al·lega que l’impacte del recinte que munten sobre les obres «seria mínim». «A més, la direcció d’obra no té inconvenient que les dues activitats puguin conviure», assegura. En aquest sentit, afirma que es va acordar amb la constructora responsable dels treballs, Copisa, «habilitar un carril per permetre l’entrada dels materials sense ocasionar problemes». Al seu torn, l’associació recorda que, anys enrere, la fira es va desplaçar a altres carrers del Poblenou, sense més inconvenient.
L’agrupació dels firaires qualifica el cas d’«injustícia» i declaren que els seus membres se senten «discriminats». «La fira és la nostra manera de viure». Davant el malestar que l’entitat ha difós, el districte ha manifestat «voluntat de continuar celebrant amb la normalitat i seguretat de cada any la festa major del Poblenou». Amb aquest propòsit emmarca la trobada a la qual ha citat l’associació de carrers de la festa major per parlar sobre la controvèrsia amb la fira.
De moment, la pròxima cita ha apaivagat els firaires, que es plantejaven protestar i emprendre accions legals. El gremi afirma que no ha sigut convocat a la reunió, tot i que vol hi vol participar, i ha suspès les mobilitzacions previstes, a l’espera d’obtenir resposta.
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