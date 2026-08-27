La investigació apunta a l’acció humana en l’incendi de Collserola
La Unitat de Medi Ambient dels Mossos treballa amb els Agents Rurals per determinar si el sinistre, que ahir va quedar estabilitzat, va ser intencionat o es va originar per una negligència.
Germán González
La Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals han obert una investigació conjunta per determinar les causes de l’incendi forestal declarat dimarts passat a Collserola. De moment, ahir no es descartava cap hipòtesi, tot i que diverses fonts van informar EL PERIÓDICO que tot apunta a una «acció humana» com a inici de les flames. En l’operació de control i extinció de l’incendi també van treballar efectius dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que van emetre els seus corresponents atestats.
En aquest sentit, els investigadors treballen per determinar si el foc va ser provocat de manera intencionada, cosa que suposaria un delicte, o va ser conseqüència d’una negligència. De moment, no es descarta cap possibilitat, com que es va deure a qüestions accidentals, malgrat que la manera en què van començar les flames i el punt d’inici fan que aquesta hipòtesi perdi força, segons les mateixes fonts.
Estabilitzat ahir
L’incendi, declarat dimarts a la tarda als voltants del barri de Canyelles, al districte barceloní de Nou Barris, va cremar 54,5 hectàrees de terreny forestal. Els bombers van donar el foc per estabilitzat a primera hora d’ahir, tot i que es mantenien alguns focus secundaris actius i els equips d’emergències continuaven treballant a la zona.
De la superfície afectada, unes 52 hectàrees pertanyen al terme municipal de Barcelona, i dues més, a Montcada i Reixac. La major part del terreny cremat correspon a arbratge i matoll del parc natural de Collserola, en una zona especialment sensible per les restriccions vinculades a la pesta porcina africana.
La hipòtesi d’una possible intervenció humana ja havia sigut apuntada ahir a primera hora del matí pel tinent d’alcaldia i responsable de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que va assenyalar en una compareixença davant els mitjans de comunicació que s’havia d’investigar si existien «causes criminals» darrere del foc. Igualment, Batlle va remarcar que, de moment, no constava que l’incendi hagués sigut intencionat, de manera que va demanar prudència.
Ara la investigació dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals se centra a determinar com va començar l’incendi i quines circumstàncies van poder afavorir-ne la propagació.
L’incendi es va declarar cap a les 15.30 hores en una zona forestal a prop de la carretera Alta de les Roquetes, ja pertanyent al parc natural de Collserola. Les flames van continuar propagant-se i afectant matolls i arbres, i van arribar a obligar al desallotjament preventiu de 35 veïns de Torre Baró, residents als carrers de Castellví i de Lliçà, els més pròxims a la zona forestal afectada. Així mateix, Protecció Civil també va decretar el confinament de Torre Baró i Ciutat Meridiana, una mesura que va quedar aixecada durant la nit davant la millora de les condicions de l’incendi.
Ahir, tot i que els bombers van informar que els treballs d’extinció evolucionaven «favorablement» i van donar l’incendi per estabilitzat, van mantenir la vigilància davant la possibilitat de reactivació en alguns punts, amb una vintena de dotacions i mitjans aeris per assegurar el perímetre i treballar sobre els focus secundaris encara actius. Un helicòpter bombarder va efectuar descàrregues des de primera hora al cap de l’incendi, mentre els efectius treballaven en diferents sectors del perímetre. Davant la millora de les condicions, Protecció Civil va rebaixar el nivell d’alerta del pla Infocat a prealerta.Aquest dimecres, els Bombers han donat l’incendi per estabilitzat, tot i que han mantingut una vintena de dotacions i mitjans aeris per assegurar el perímetre i treballar sobre els focus secundaris que hi ha encara actius. Un helicòpter bombarder ha fet descàrregues des de primera hora al cap de l’incendi, mentre els efectius treballen repartits en diferents sectors del perímetre. Davant la millora de les condicions, Protecció Civil ha rebaixat el nivell d’alerta del pla INFOCAT a prealerta.
Aquest incendi es va declarar tot just 11 dies després d’un altre foc registrat a l’altre extrem de Collserola, a la zona més pròxima al Llobregat. El 14 d’agost, les flames van afectar unes 10 hectàrees a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a la zona del parc natural que limita amb el terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
Un detingut el 14 d’agost
La Guàrdia Urbana va detenir llavors un home per la seva presumpta relació amb l’incendi, després de localitzar-lo als voltants de la zona on es va iniciar el foc.Aquest incendi s’ha declarat tot just 11 dies després d’un altre foc registrat a Collserola, en aquest cas a la zona més pròxima al Llobregat. El 14 d’agost passat, les flames van afectar unes 10 hectàrees a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a l’extrem del parc natural que hi ha tocant Esplugues de Llobregat. La Guàrdia Urbana va detenir llavors un home per la seva presumpta relació amb l’incendi, després de localitzar-lo als voltants de la zona on s’havia iniciat el foc.
Els agents van arrestar el sospitós després que diversos testimonis alertessin de la seva presència a la zona durant bona part del dia i de l’actitud sospitosa que, segons ells, havia mantingut. L’home va ser traslladat a dependències policials i els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals van obrir una investigació per aclarir si el detingut va poder estar relacionat amb l’incendi, que encara continua oberta. Els investigadors esperen els informes dels Bombers i els Agents Rurals per avançar en l’esclariment del que ha passat.Els agents van arrestar el sospitós després que diversos testimonis alertessin de la seva presència a la zona durant bona part del dia i de l’actitud sospitosa que, segons ells, havia mantingut. L’home va ser traslladat a dependències policials i els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals van obrir una investigació per aclarir si el detingut va poder estar relacionat amb l’incendi, que encara continua oberta. Els investigadors esperen els informes dels Bombers i Agents Rurals per avançar en l’esclariment del que ha passat.
En el cas d’aquest segon incendi, declarat al sector de Nou Barris de Collserola, no consta ara per ara cap detingut. n el cas d’aquest segon incendi, declarat a l’altre extrem de Collserola, no consta ara per ara cap detingut.
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