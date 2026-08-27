54 hectàrees cremades
Els Mossos i els Agents Rurals investiguen si un detingut per cremar contenidors a Nou Barris està darrere de l’incendi de Collserola
DETINGUT |
Detingut el presumpte autor de la crema d’uns contenidors d’escombraries a Nou Barris
CONTEXT |
L’incendi de Collserola queda controlat i s’investiga si va ser provocat
Germán González
La investigació de l’incendi de Collserola a càrrec dels Mossos d’Esquadra i Agents Rurals contempla diversos sospitosos amb antecedents. Un d’ells és un detingut de la Guàrdia Urbana de Barcelona per cremar contenidors a Nou Barris, en un punt a menys de 3 km de l’origen del foc, segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO. L’individu va passar a disposició de la plaça en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona i ha sortit en llibertat acusat d’un delicte de danys després d’acollir-se al dret a no declarar, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dimecres al matí el presumpte autor de la crema d’uns contenidors d’escombraries al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris. Veïns de la zona es van queixar en els últims dies que s’havia calat foc a diversos contenidors. Els agents van localitzar el sospitós, que va ser identificat per diversos testimonis i portava encenedors a sobre, mentre creuava l’avinguda Meridiana i el van arrestar al barri de Sant Andreu. La policia municipal acusa l’arrestat d’haver encès dimecres almenys dos contenidors al carrer Palamós, en una zona pròxima a l’incendi de Collserola que es va declarar dimarts a primera hora de la tarda.
De moment, la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals mantenen total hermetisme en la seva investigació conjunta per determinar les causes de l’incendi forestal, declarat dimarts. De moment no es descarta cap hipòtesi, tot i que diverses fonts han informat aEL PERIÓDICO que tot apunta a una acció humana pel que fa a l’inici de les flames, ja sigui provocat de manera intencionada, cosa que suposaria un delicte, o accidental.
Fins al moment s’està analitzant el punt d’inici del foc, en el qual s’han trobat diversos elements rellevants per a la investigació, i s’estan revisant les trucades al 112 de veïns i persones que estaven en el moment del foc a Collserola. Precisament, algunes parlen de sospitosos que sortien de la zona quan van començar les flames. Per això, els agents comproven les descripcions facilitades per veure si coincideixen amb els piròmans amb antecedents que tenen fitxats.
Un d’ells seria el detingut per la Guàrdia Urbana dimecres, hores després d’iniciar-se el foc de Collserola, a Nou Barris per la crema de contenidors, tot i que no seria l’únic, segons han explicat a aquest mitjà fonts de la investigació. També han remarcat que hi ha algunes imatges que han corregut per xarxes que també s’han d’investigar.
La investigació continua oberta i tot apunta que es tractaria d’un incendi provocat, segons les primeres indagacions. No obstant, s’està provant d’identificar si hi ha algun sospitós que coincideixi amb la informació aportada pels testimonis, per la roba que portava o els trets físics descrits.
El foc va començar dimarts a la tarda a la carretera alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
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