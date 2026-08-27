Moren les dues dones ferides en el temporal de Roda de Berà
En el moment del xàfec, la mare i la filla dormien amb l’avi en una de les parades del mercat ambulant del port esportiu.
Jan Magarolas
Dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que van resultar ferides de gravetat dissabte després d’esfondrar-se un mur a Roda de Berà (Tarragonès) durant les fortes pluges, van morir ahir a la matinada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. L’Ajuntament de Roda de Berà va decretar dos dies de dol oficial. Dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que van resultar ferides de gravetat dissabte passat després d’esfondrar-se sobre elles un mur a Roda de Berà (Tarragonès), durant l’episodi de fortes pluges, han mort aquest dimecres a la matinada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. L’Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol oficial.
La notícia la va confirmar a primera hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, mitjançant una publicació a les xarxes socials, en la qual va traslladar el condol a la família. "Una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquest moment tan dolorós", va escriure el presidentLa notícia l’ha confirmat a primera hora del dia el president de la Generalitat, Salvador Illa, mitjançant una publicació a les xarxes socials, en la qual ha traslladat el condol a la família. "Una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu recolzament en aquests moments tan dolorosos", ha escrit el president..
El consistori de la població tarragonina va anunciar, a través del seu perfil oficial d’Instagram, la convocatòria d’un minut de silenci, aquest dimecres a les set de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament. També va decretar dos dies de dol oficial, en els quals les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte. "Volem traslladar el nostre més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven, i també volem mostrar tot el nostre suport en aquests moments de dolor", va publicar el consistori.El consistori de la població tarragonina ha anunciat, a través del seu perfil oficial d’Instagram, la convocatòria d’un minut de silenci, aquest dimecres a les 19.00 hores, a la plaça de l’Ajuntament. També s’han decretat dos dies de dol oficial, en els quals les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte. "Volem traslladar el nostre més sentit condol a la família i a totes les persones que les volien, així com mostrar tot el nostre recolzament en aquests moments de dolor", ha publicat el consistori.
En el moment del xàfec, la mare i la filla dormien amb l’avi de la noia dins d’una de les parades del mercat ambulant del port esportiu de Roda de Berà. La força de l’aigua va tombar el mur que separava el carrer d’una finca privada i els va caure al damunt. L’home també va resultar ferit, tot i que de consideració menys greu.En el moment del xàfec, la mare i la filla dormien amb l’avi de la noia dins d’un dels llocs del mercat ambulant del port esportiu de Roda de Berà. La força de l’aigua va fer caure el mur que separava el carrer d’una finca privada i aquest va caure sobre elles. L’home també va resultar ferit en l’accident, tot i que de consideració menys greu.
Les pluges torrencials de dissabte van afectar de manera molt virulenta municipis com Roda de Berà, Creixell i el Vendrell. Les situacions d’emergència, com desallotjaments i desbordaments, van obligar a activar els Bombers fins a 192 vegades. El número 112 va rebre prop de 700 trucades.Les pluges torrencials de dissabte passat van afectar de forma molt virulenta municipis com Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, que aquest dilluns encara estaven fent balanç de les conseqüències. Les situacions d’emergència, com desallotjaments o desbordaments, van obligar a activar els Bombers en fins a 192 ocasions. El número 112 va rebre prop de 700 trucades.
Entre les reaccions que va suscitar la notícia de la doble mort, a més del mateix president de la Generalitat i del consistori, el Govern va voler mostrar el condol a la família: "Volem expressar tot el dol i el dolor que comporten dues morts d’aquesta índole", va afirmar la consellera d’Interior, Núria Parlon, des de Barcelona.Entre les reaccions que ha suscitat la notícia de la doble mort, a més del mateix president de la Generalitat i del consistori, el Govern ha volgut mostrar el seu condol: "Expressar tot el dol i el dolor que comporten dues morts d’aquesta índole", ha afirmat la consellera d’Interior, Núria Parlon, des de Barcelona.
També ho va fer l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una compareixença en què va definir el succés de "notícia molt dura". El batlle de la capital del Baix Penedès va demanar dilluns, després d’una reunió amb els cossos implicats en la recuperació de la normalitat a la zona, una "reflexió de país" per millorar la protecció dels ciutadans i la capacitat dels municipis davant episodis d’inundacions com aquest.També ho ha fet l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una compareixença en la qual ha definit el succés de "dura notícia". Precisament el primer edil de la capital del Baix Penedès va demanar, aquest mateix dilluns després d’una reunió amb els cossos implicats en la recuperació de la normalitat a la zona, una "reflexió de país" per millorar la protecció de la ciutadania i la capacitat dels municipis davant episodis d’inundacions.
El Partit Popular català va emetre un comunicat mitjançant el qual la portaveu al Parlament, Lorena Roldán, va traslladar el condol a familiars i amics i va afegir: "Ara cal aclarir què ha passat i que el Govern ofereixi totes les explicacions". Va exigir que "doni la cara i assumeixi responsabilitats", especialment per no haver activat el sistema ES-Alert davant les pluges tan violentes.El Partit Popular català ha emès un comunicat en el qual la portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha traslladat el condol a familiars i amics de la família i ha afegit. "Ara cal aclarir què ha passat i que el Govern ofereixi totes les explicacions", a qui ha exigit que "doni la cara i assumeixi responsabilitats", en especial, per la no-activació del sistema ES-Alert per la situació de pluges violentes.
Confusió informativa
Dimarts a la tarda, per error, l’Ajuntament de Roda de Berà va anunciar la mort de les dues dones quan encara no havia passat, i fins i tot havia arribat a decretar el dol al municipi. En aquell moment, les dues dones eren a l’hospital de Tarragona en situació de mort cerebral, però connectades a la màquina i amb constants vitals.Aquest dimarts a la tarda, per un error, l’Ajuntament de Roda de Berà va anunciar la mort de les dues dones quan aquest no havia passat, i fins i tot havia arribat a decretar el dol al municipi. En aquell moment, les dues dones eren a l’hospital de Tarragona en situació de mort cerebral, però connectades a la màquina i amb constants vitals.
Després de retirar la publicació i de rectificar la informació, el consistori va assegurar que havia rebut la informació "directament de familiars pròxims". "Lamentem profundament la confusió i demanem disculpes per l’angoixa i pel dolor que aquesta informació errònia hagi pogut generar", va afirmar el consistori.Després de retirar la publicació i rectificar, el consistori va assegurar haver rebut la informació "directament de familiars pròxims". "Lamentem profundament la confusió i demanem disculpes per l’angoixa i el dolor que aquesta informació errònia hagi pogut generar", va afirmar el consistori.
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