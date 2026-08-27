Seguretat penitenciària
Les presons catalanes tindran inhibidors de mòbils aquest 2027 arran de requisar una mitjana de 860 terminals cada any
Els presos, que tenen prohibit tenir telèfons, els arriben a utilitzar per cometre delictes des de les cel·les
Catalunya estudia que els funcionaris de presons portin detectors de metall portàtils per escorcollar presos
Germán González
Una operació conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, destapada fa un mes, va permetre descobrir que, des d’una cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, Daniel Doya, un pres condemnat a 19 anys de presó per l’assassinat de la seva dona, liderava una xarxa de tràfic il·legal d’armes destinada a bandes organitzades. Amb l’ajuda de la seva filla, que gravava imatges de les armes i les enviava, el sospitós tancava els acords amb un telèfon des de la seva cel·la a través d’aplicacions com WhatsApp, Telegram i Signal.
Per acabar amb aquest tipus de pràctiques i evitar que els interns tinguin telèfons mòbils, una cosa que està prohibida i molt castigat segons el règim intern penitenciari, el Departament de Justícia vol instal·lar inhibidors a les presons. La intenció de la conselleria que dirigeix Ramon Espadaler és que l’any vinent, 2027, totes les presons catalanes disposin d’aquest tipus d’ inhibidors per evitar que els interns puguin utilitzar aquests terminals
Aquests dispositius completaran els que ja és estan instal·lant per evitar la presència de drons. Precisament, una de les maneres d’introduir telèfons mòbils a les presons és mitjançant aquests aparells voladors, que també solen transportar droga. A principis d’estiu es va iniciar el procés de col·locació d’aquests dispositius ‘antidrons’ a les presons, després de realitzar una prova pilot als centres de Brians 1 i 2. L’objectiu és que tots estiguin en funcionament l’any vinent: fonts de Justícia han explicat a EL PERIÓDICO que se segueix el calendari «previst».
Uns 860 mòbils a l’any
Entre 2021 i 2025 els funcionaris de presons van requisar 4.039 telèfons a les presons catalanes, segons un informe de l’associació de treballadors penitenciaris Marea Blava. Entre 2023 i 2025, es van requisar una mitjana anual de 860 terminals i la previsió per a aquest 2026 és que la xifra sigui similar. De moment, segons les últimes dades disponibles, en els dos primers mesos d’aquest any se’n van confiscar 137.
A les presons conviuen dos tipus de telèfons mòbils, explica a aquest diari Marea Blava: smartphones de gamma bàsica, que al mercat exterior costen entre 150 i 200 euros i el preu del qual dins de la presó es multiplica per deu, i els anomenats «minimòbils», terminals més antics, el preu dels quals s’acosta als 30 euros fora de presó i que són més fàcils d’ amagar al ser més petits. Des de fa un parell d’anys, els funcionaris gairebé només requisen models smartphone.
Dins de la presó, els telèfons se solen compartir o llogar entre els presos per aconseguir ingressos. En aquest sentit, apunta l’entitat, els mòbils solen generar «xarxes d’extorsió i deutes entre interns», cosa que afecta «negativament» la convivència. La majoria dels interns utilitzen els telèfons per comunicar-se amb l’exterir, tot i que el personal penitenciari també ha detectat alguns casos en els quals els presos els utilitzen per cometre delictes, principalment per vulnerar ordres d’allunyament o prohibicions de comunicació, tot i que també per gestionar l’entrada de droga a les presons.
El projecte d’instal·lació d’inhibidors està encara en fase de licitació i, segons apunten els sindicats, haurà de resoldre tècnicament com els inhibidors poden afectar l’entorn de la presó així com permetre que funcionin els telèfons i altres aplicadors «imprescindibles» davant emergències.
Marea Blava reclama, a més de més personal penitenciari, principalment a les àrees de comunicacions i ingressos per reforçar els registres, més «severitat» en les sancions imposades als interns a qui se’ls requisa un telèfon mòbil.
Escàners d’última generació
El projecte dels inhibidors de mòbils forma part del pla integral per incrementar la seguretat a les presons catalanes que va presentar l’octubre passat Espadaler. El pla també incloïa, a més de drons i inhibidors, l’ ús d’escàners corporals d’última generació per facilitar als funcionaris la detecció de droga, mòbils, armes i altres objectes prohibits que els interns ocultin a la roba o al cos.
Aquests escàners no estan operatius. Segons ha explicat Justícia a EL PERIÓDICO, s’ha fet una consulta tècnica pública oberta a les empreses del sector per concretar el plec de l’adjudicació. Una vegada es liciti, es farà el concurs per adquirir aquests aparells i posteriorment s’iniciarà la seva instal·lació als centres penitenciaris, tot i que no hi ha un calendari sobre quan podrien estar operatius.
Els escàners corporals s’instal·laran al mòdul d’ingrés a la presó i al departament de comunicacions per examinar els interns després que rebin visites personals, familiars o íntimes.
Actualment, les persones que mantenen contactes íntims, familiars o de convivència amb els presos són escorxades abans i després de la trobada. Si els funcionaris de presons tenen «sospites fonamentades sobre una possible introducció o ocultació de substàncies prohibides o d’objectes perillosos després d’una comunicació especial», es poden practicar registres amb nu integral, d’acord amb la normativa i els principis de necessitat, proporcionalitat i respecte als drets de la persona interna. També es poden ordenar proves radiològiques davant d’«indicis contrastats que facin presumir la introducció al centre penitenciari d’objectes o substàncies prohibides».
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