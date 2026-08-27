Previsión meteorológica
Temps a Catalunya demà divendres 28 d’agost: l’alerta per calor nocturna precedeix un dia més assolellat i amb les temperatures màximes a la baixa
L’entrada d’una massa d’aire més sec des de l’oest contribuirà a reduir la sensació de xafogor al final del dia
El Periódico
Si demà tens plans a l’aire lliure, convé que tinguis en compte que a finals d’agost encara es poden donar jornades amb un ambient plenament estiuenc a Catalunya. Aquestes dates acostumen a mantenir la calor com un dels grans protagonistes, tot i que l’avanç de la temporada també comença a introduir canvis entre la nit, el matí i les hores centrals del dia.
El temps dels últims dies del mes obliga així a mirar no només les temperatures màximes, sinó també com es comporta el termòmetre durant la matinada i quin paper hi tenen els núvols. La situació pot variar d’unes zones a unes altres i fer que la sensació tèrmica sigui molt diferent entre la costa, l’interior i el Pirineu.
Ambient estiuenc
Demà divendres continuarà l’ambient d’estiu, tot i que sense temperatures extremes, i l’estabilitat dominarà tant a curt com a mitjà termini, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). No s’esperen precipitacions, de manera que el temps estarà marcat fonamentalment per la calor, alguns núvols i amplis períodes de sol.
La matinada es presenta com un dels moments més destacats de la jornada. El Meteocat pronostica que "serà més calorosa", a causa del pas de bandes de núvols alts i mitjans que dificultaran el descens de les temperatures, especialment a les zones pròximes a la costa.
Aquesta situació ha portat a activar un avís per calor nocturna en àrees del litoral i el prelitoral. La zona afectada s’estén des del Baix Camp fins a l’Empordà i inclou els dos Vallès i el Penedès.
Sol i núvols al matí
Durant el matí apareixeran diferències clares segons la zona. El Pirineu gaudirà de temps assolellat, mentre que a l’interior es podran veure alguns núvols alts. En canvi, al litoral i el prelitoral la nuvolositat encara serà una mica més compacta durant les primeres hores del dia.
Aquestes són les principals claus del temps de demà divendres:
- Pirineu: matí assolellat i creixement de núvols d’evolució a la tarda al sector occidental.
- Interior: presència d’alguns núvols alts durant el matí i predomini del sol a la tarda.
- Litoral i prelitoral: nuvolositat una mica densa a primera hora, amb una matinada especialment calorosa.
- Empordà: possibilitat que persisteixin alguns núvols baixos a la tarda.
Tarda més serena
El temps tendirà a aclarir-se amb el pas de les hores. A la tarda, tot i que encara hi haurà alguns núvols, el sol dominarà a gairebé tot el territori. Les excepcions es concentraran a l’Empordà, on es podran mantenir núvols baixos, i al Pirineu occidental, on creixeran nuvolades d’evolució.
Les temperatures màximes experimentaran un descens generalitzat, amb valors que difícilment superaran els 31º a l’interior. A la costa els registres seran en general més elevats i podran arribar als 34º.
La temperatura mínima del dia arribarà al final de la jornada. Una massa d’aire més sec entrarà des de l’oest i contribuirà també a reduir la sensació de xafogor, de manera que l’ambient tendirà a ser menys humit a mesura que avanci la jornada.
Cap de setmana
Pel que fa al cap de setmana, no s’esperen grans canvis. El sol s’imposarà a bona part de Catalunya, tot i que encara podran aparèixer alguns núvols al Pirineu. La situació prevista per a dilluns serà força similar.
Quant a les temperatures, el Meteocat preveu un lleuger ascens entre dissabte i diumenge. Dilluns es produiria un descens transitori i posteriorment podria començar una nova pujada, de manera que l’ambient estiuenc es mantindria durant les pròximes jornades.
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