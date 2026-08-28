54 hectàrees cremades
Un detingut per cremar contenidors, sospitós del foc de Collserola
Els Mossos i els Agents Rurals investiguen un home arrestat dimecres per haver calcinat com a mínim dos dipòsits d’escombraries a Nou Barris, a només 3 km de l’origen de l’incendi forestal.
Germán González
La investigació de l’incendi de Collserola a càrrec dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals preveu diversos sospitosos amb antecedents. Un és un detingut de la Guàrdia Urbana de Barcelona per haver cremat contenidors a Nou Barris, en un punt a menys de 3 km de l’origen del foc, segons va poder confirmar EL PERIÓDICO. L’individu va passar a disposició de la plaça en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona i va sortir en llibertat acusat d’un delicte de danys després d’acollir-se al dret a no declarar, va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La Guàrdia Urbana va detenir dimecres al matí el presumpte autor de la crema d’uns contenidors d’escombraries al barri de la Prosperitat, a Nou Barris. Veïns de la zona es van queixar els últims dies que havien calat foc a diversos contenidors. Els agents van localitzar el sospitós, que va ser identificat per diversos testimonis i portava encenedors a sobre, mentre travessava l’avinguda Meridiana. El van capturar al barri de Sant Andreu. La policia municipal acusa l’arrestat d’haver encès dimecres almenys dos contenidors al carrer de Palamós, en una zona pròxima a l’incendi de Collserola que es va declarar dimarts a primera hora de la tarda i va calcinar 54 hectàrees.
Ara per ara, la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals mantenen un total hermetisme sobre la investigació conjunta per determinar les causes de l’incendi forestal de dimarts. No es descarta cap hipòtesi, encara que diverses fonts van informar aquest diari que tot apunta a una acció humana en l’inici de les flames, ja sigui provocada de manera intencionada, un fet que comportaria un delicte, o bé accidental.
Fins ara s’analitza el punt d’inici del foc, en què s’han trobat diversos elements rellevants per a la investigació, i es revisen les trucades al 112 de veïns i persones que estaven en el moment del foc a Collserola. Precisament, algunes parlen de sospitosos que sortien de la zona quan van començar les flames. Per això, els agents comparen les descripcions facilitades per veure si coincideixen amb els piròmans amb antecedents que tenen fitxats.
Un seria el detingut per la Guàrdia Urbana dimecres, hores després d’iniciar-se el foc de Collserola, a Nou Barris per la crema de contenidors, tot i que no seria l’únic, segons van explicar a aquest mitjà fonts de la investigació. També van remarcar que hi ha algunes imatges que han corregut per xarxes que també s’han d’investigar.
Informació de testimonis
La investigació continua oberta i tot apunta que es tractaria d’un incendi provocat, segons les primeres indagacions. No obstant, s’està provant d’identificar si hi ha cap sospitós que coincideixi amb la informació aportada pels testimonis, per la roba que portava o els trets físics descrits.
El foc va començar dimarts a la tarda a la carretera Alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
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