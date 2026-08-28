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salut

Els EUA aproven una píndola que dona esperança per al càncer de pàncrees

Pastilles Prep (Antisida)

Pastilles Prep (Antisida) / Jordi Cotrina

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Patricia Martín

Madrid

L’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) ha aprovat una innovadora píndola contra el càncer de pàncrees més comú. Es tracta de Rasonque (que té com a principi actiu el daraxonrasib), un medicament que, si es pren una vegada al dia, aconsegueix poder bloquejar diverses mutacions de la proteïna RAS, que contribueixen al creixement tumoral de l’adenocarcinoma de pàncrees, que s’origina a les cèl·lules que recobreixen els conductes d’aquest òrgan.

Es tracta del tipus de càncer de pàncrees més habitual (entorn d’un 90% dels diagnòstics) i el problema és que se sol diagnosticar quan el tumor ja està en estat avançat, per la qual cosa l’esperança de vida dels pacients quan reben la terrible notícia sol ser molt curta, ja que les opcions de tractament són limitades. De fet, tot i que no és un tumor freqüent, és el tercer més letal i que provoca a Espanya aproximadament 8.000 morts a l’any, ja que la supervivència als cinc anys en fase metastàtica se situa per sota del 5% dels pacients.

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Davant d’això, la nova píndola ha sigut rebuda entre els oncòlegs i pacients com una gran esperança. Va ser una de les principals innovacions presentades al juny al Congrés de la Societat Americana d’Oncologia Mèdica (ASCO) i l’assaig en fase III s’ha publicat a The New England Journal of Medicine, la revista on es publiquen les investigacions que canviaran la pràctica clínica. La investigació, en la qual han participat 500 pacients, alguns d’ells reclutats a Espanya, demostra que la presa de Rasonque duplica la supervivència global en comparació amb la quimioteràpia, 13,2 mesos davant 6,7 mesos.

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