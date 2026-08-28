Múltiples queixes
Les entitats del Seguici Popular de Tarragona s’uneixen per exigir solucions a l'Ajuntament per les goteres a la Casa de la Festa
Convoquen un front comú després de les filtracions del temporal, que van obligar a protegir i traslladar diverses figures del Bestiari i els Nanos
CASA DE LA FESTA | Polèmica a Tarragona per les goteres al museu d’elements festius després del violent temporal
ACN
La Casa de la Festa de Tarragona torna a estar al punt de mira després que la tempesta de dilluns provoqués filtracions i acumulació d'aigua dins de l'equipament. Segons ha pogut confirmar l'ACN, les entitats festives de la capital tarragonina es reuniran aquest divendres a la tarda per valorar la situació de l'espai cultural i buscar un "front comú" per reclamar solucions a l'Ajuntament després dels aiguats. Des de fa anys, l'edifici situat a la Via Augusta arrossega unes condicions que posen en risc la integritat de les figures del Seguici Popular de la ciutat. Precisament, la Casa de la Festa ha estat tancada al públic fins aquest divendres, a l'espera d'enllestir les actuacions per adequar-la després dels aiguats.
El secretari de l'Associació de Portants del Lleó de Tarragona, Pau Bellar, ha explicat que es van "assabentar per les xarxes socials" sobre la situació de l'espai el mateix dilluns i ha assegurat que van sentir "impotència", ja que van rebre la notificació del consistori després. Algunes imatges que hi circulen mostren l'acumulació d'aigua a terra i els raigs que queien del sostre de la sala central, on s'ubiquen el bestiari, els Nanos Nous i les rèpliques originals dels Nanos Vells.
Les bèsties es van apartar i reubicar en un racó més segur i protegit de l'aigua. El Drac de Sant Roc va ser un dels més damnificats perquè el van haver de tapar amb bosses de plàstics per evitar els raigs d'aigua. El cap de colla de l'entitat, Martí Caparrós, ha relatat que un dels tècnics municipals els va avisar per tal que retiressin l'element després de l'aiguat. Un cop a l'equipament, es van trobar amb altres membres d'entitats que també treien les figures. En aquests últims dies les entitats han pogut accedir a l'espai i bona part dels elements ja s'han col·locat al seu lloc.
Sobre la situació de la Casa de la Festa, Caparrós ha admès que comencen a "estar farts" que no tingui el manteniment que el Seguici es "mereix". "No hi ha hagut una preocupació des del govern municipal", ha assenyalat. El cap de colla del Drac ha lamentat la falta de contacte amb el govern municipal, especialment amb la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos. "No han donat cap explicació més, a banda de les indicacions dels tècnics de Cultura", ha dit.
La trobada de les entitats d'aquest divendres preveu abordar principalment la situació de la Casa de la Festa arran dels aiguats i buscar un "front comú" per definir els pròxims passos. Des del Drac, Caparrós veu el trasllat com la solució, tot i que considera "complicat" trobar un "lloc cèntric". "La solució no és buscar un lloc nou, sinó també un bon manteniment i que es preocupin pels elements festius patrimonials de la ciutat", ha reblat.
Per la seva banda, des del Lleó, Bellar ha argumentat que "és un problema que s'ha de solucionar des de les entitats amb l'Ajuntament i, per tant, el debat no ha de sortir d'aquest marc". Ha detallat que si el consistori no els garanteix la idoneïtat de les condicions de la Casa de la Festa, "caldria valorar el trasllat" i ha reclamat "facilitats", no només per les festes, sinó també durant tot l'any.
Arrossegant problemes
La Casa de la Festa va entrar en funcionament durant l'any 2007 com a espai de conservació, i des del maig de 2008 és visitable. Al llarg dels anys, tant entitats com visitants han denunciat les condicions de l'equipament, com els problemes d'humitat que afecten la integritat dels elements festius.
També el trencament de rajoles, la presència de paneroles i fongs o altres qüestions relacionades amb la cura dels elements patrimonials com la deixadesa de les rèpliques originals dels gegants de la ciutat, ja que aquests es trobaven amagats darrere d'una cortina durant molt de temps. L'espai, de 1.400 metres quadrats, es va veure obligat a tancar temporalment el 2012 per retallades pressupostàries i també en els últims anys, per obres i reformes, com el 2022, i novament entre el 2023 i 2024.
Una de les intervencions més importants es va fer el 2022 amb una partida de 50.000 euros que va consistir a reparar les humitats i la manca de ventilació, reubicar els lavabos i ampliar de la porta d'accés a la sala d'audiovisuals. Per a aquest 2026, estava previst enllestir un projecte de museïtzació per a l'equipament. De fet, el consistori va destinar una partida de 70.000 euros dels pressupostos municipals del 2025, en la qual incloïa la redacció d'aquest projecte. En els comptes d'enguany consta una despesa de 49.000 euros.
La Casa de la Festa no només és l'espai on es guarden els elements del seguici. També és considerat com una seu i un espai d'assaig per a algunes entitats i grups de grallers, especialment les que no tenen un lloc propi. "Com a entitat sense local, la Casa de la Festa ha de ser un espai en què les entitats puguem desenvolupar la nostra activitat", ha reivindicat Bellar.
Les formacions polítiques també s'han expressat aquests darrers dies i han demanat explicacions al govern municipal. És el cas de Junts per Catalunya, que ha sol·licitat informació de les afectacions, o En Comú Podem, que ha reclamat la convocatòria urgent de la Comissió Assessora i el trasllat dels elements festius.
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