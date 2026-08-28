Justícia estudia que el personal de presons porti detectors de metall
Els agents de l’àrea penitenciària dels Mossos, que s’ocupen del trasllat dels presos, ja fan servir aquests dispositius portàtils que eviten l’escorcoll.
Germán González
A principis d’agost, els Mossos d’Esquadra van distribuir mil detectors de metalls portàtils entre les patrulles amb l’objectiu de millorar els registres sospitosos i fer que siguin menys invasius, atès que aquests dispositius eviten una intervenció física sobre la persona per comprovar si porta cap objecte metàl·lic que es pugui considerar perillós. La mesura podria estendre’s a altres agents de l’autoritat, com ara els funcionaris de presons.
El Departament de Justícia estudia incorporar aquests detectors de metalls al material que fan servir els treballadors penitenciaris que porten a terme escorcolls als interns, tant al mòdul d’admissions com al departament de comunicacions. Gràcies a aquests aparells, es poden registrar reclusos sense sotmetre’ls a un examen físic exhaustiu, fet que garanteix tant la seguretat del pres com la del funcionari.
La mesura seria complementària als escàners corporals que Justícia vol instal·lar a les presons els mesos vinents i es podria aplicar ben aviat, ja que únicament caldria adquirir els detectors. D’aquesta manera, els presos passarien per un arc detector de metalls –cosa que ja fan– i, després, el funcionari els passaria el dispositiu. La mesura permetria saber si porten a sobre cap element prohibit, com ara punxes o telèfons mòbils.
A l’espera que la conselleria prengui una decisió sobre la compra d’aquests dispositius, a les presons catalanes ja es podran veure detectors de metalls. Seran els que portaran els agents de l’Àrea Penitenciària dels Mossos d’Esquadra. Els n’han repartits uns 50 de la primera remesa de 1.000 que es van distribuir fa unes setmanes entre efectius policials de Barcelona i la seva àrea metropolitana per combatre la proliferació d’armes.
‘Punxes’ i ‘diables’
Els Mossos s’encarreguen del trasllat de presos i poden fer servir aquests detectors tant al sortir del centre com al tornar-hi. A més, la policia catalana també vetlla per la seguretat a l’entorn exterior dels centres penitenciaris i allà també hi podria utilitzar aquests dispositius davant la sospita que algun visitant vulgui lliurar algun objecte a un pres.
Segons un informe de l’associació de treballadors penitenciaris Marea Blava, a les presons se solen requisar dues menes d’armes blanques: les que punxen i les que tallen. Les primeres es coneixen com a punxes i són objectes modificats per ser usats de manera violenta, tant per atacar com per defensar-se. Marea Blava explica que els presos roben peces metàl·liques del centre i en fan les punxes, de vegades amb mànec. També poden ser tornavisos sostrets del taller.
Les armes blanques tallants, conegudes a la presó com a diables, solen ser fulles d’afaitar manipulades. Les que s’extreuen de les màquines s’utilitzen per a autolesions, segons l’informe, que detalla que diverses fulles juntes i unides a un mànec poden servir per cometre atacs violents. Els presos també solen robar objectes que esmolen per fer-los servir com a armes, com ara bastons d’escombra, plàstics rígids o el metall dels finestrons. En ocasions molt puntuals, els funcionaris requisen tisores, ganivets o navalles que han sigut introduïts de manera clandestina al centre, tot i que asseguren que també s’han donat casos de matxets de grans dimensions o destrals confiscades.
Entre els anys 2020 i 2025 es van decomissar un total de 4.952 armes blanques a les presons catalanes, una mitjana de 2,6 al dia, de les quals les tallants representen un 22% més de les que punxen, segons les dades de Marea Blava. Aquestes xifres impliquen una mitjana d’entre 300 i 400 objectes perillosos requisats a l’any. L’entitat destaca que és "molt preocupant" trobar punxes, ja que la majoria dels interns les fan servir per atacar-ne d’altres. D’altra banda, els objectes tallants es fan servir molt en "conductes autolítiques" per part dels interns.
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