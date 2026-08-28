a l’estiu
Les obres públiques fan caure les vendes al centre de BCN, segons el comerç
Patricia Castán
La gran afluència de turistes a Barcelona aquest estiu no s’ha reflectit en la facturació d’alguns dels principals eixos comercials de la ciutat. La patronal Barcelona Oberta alerta que la coincidència de nombroses obres a la via pública ha afectat la mobilitat i ha comportat perjudicis a molts comerços, que en alguns casos poden arribar a veure compromesa la supervivència en cas d’obres prolongades. L’entitat reclama més bona planificació de la mobilitat local i una reducció de les restriccions a partir del setembre.
La proliferació de rases i piquetes no solament afecta la despesa del turista, sinó també el comprador local i de la resta de Catalunya, ateses les limitacions als accessos a la capital catalana, segons els afectats. Per això adverteixen de "caigudes sostingudes de la facturació" en diferents zones i graus.
L’entitat, que aglutina eixos cèntrics i turístics, ha sondejat els seus associats sobre els resultats de la campanya. I conclou que l’enquesta duta a terme "constata una disminució generalitzada de l’afluència de visitants i de les vendes respecte de l’estiu anterior", vinculada a les obres i "les dificultats de mobilitat i accessibilitat". Sobretot perquè els treballs han sigut simultanis en alguns dels "principals corredors d’entrada i distribució de la ciutat".
Critiquen que les obres al sud, el nord-oest i el nord-est de la ciutat han castigat el sector, perquè condicionaven els desplaçaments a les zones comercials, de manera que tenien conseqüències en el "conjunt de l’activitat".
La incidència ha sigut desigual, i els més perjudicats són els establiments de la Rambla, Glòries i Creu Coberta-Sants, amb una afectació "molt alta". Ha sigut "alta a l’eix d’Arenes-plaça d’Espanya, al de Sagrada Família i a la rambla Catalunya i passeig de Gràcia. Barcelona Oberta lamenta, a més, la falta d’"ajuda i compensació" per als comerços més afectats.
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