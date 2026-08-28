Previsió meteorològica
Temps a Catalunya demà dissabte: la matinada serà diferent i el sol marcarà una jornada amb calor moderada i sense xafogor
A la tarda apareixeran núvols al Pirineu i a la meitat sud del prelitoral, tot i que no està previst que deixin pluges
El Periódico
Si estàs pendent del temps per organitzar-te els plans del cap de setmana, la previsió meteorològica et porta bones notícies. El pronòstic per a aquests dies és molt favorable, amb sol i calor moderada, lluny de les temperatures extremes de no fa gaire.
El final d’agost són unes dates en què petits descensos de temperatura es poden notar especialment durant la nit i a primera hora. Per això, més enllà de les màximes, convé parar atenció a com evolucionen les mínimes i a la sensació ambiental durant les primeres hores de la jornada.
Matinada més fresca
Demà dissabte, 29 d’agost, el dia començarà amb un ambient més fresc, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 15 graus a gran part de l’interior i únicament se superaran els 20 graus a la costa central. «La matinada serà més fresca», resumeix l’organisme.
Aquest descens tèrmic vindrà acompanyat a més per menys sensació d’humitat. La previsió remarca que afluixarà la xafogor, de manera que la matinada es presenta més agradable que les de dies enrere.
Cel radiant
A mesura que passin les hores, el panorama estarà marcat per l’estabilitat i el cel clar. «Al matí dominarà el sol a tot arreu, amb un cel radiant pràcticament sense cap núvol», destaca la previsió, i es dibuixarà així un començament de jornada amb molt poca nuvolositat.
La tarda mantindrà la mateixa tònica a gairebé tot Catalunya. L’ambient continuarà assolellat, tot i que apareixeran alguns núvols d’evolució al Pirineu i també a la meitat sud del prelitoral, sense previsió de pluges.
Canvis en les temperatures màximes
Les temperatures màximes pujaran lleugerament, tot i que l’evolució serà diferent segons la zona. Al Pirineu es mouran entre els 27 i els 30 graus, mentre que a les comarques de l’interior podran arribar a valors de 32 o 33 graus. A la costa, al contrari, les màximes baixaran i difícilment arribaran als 30 graus.
Les principals claus de la previsió per demà dissabte són:
- Mínimes al voltant de 15 graus a gran part de l’interior.
- Valors nocturns superiors a 20 graus únicament a la costa central.
- Desaparició de la sensació de xafogor per la baixa humitat.
- Cel clar durant el matí i gran part del dia.
- Alguns núvols a la tarda al Pirineu i al sud del prelitoral.
- Màximes de fins a 32 o 33 graus en punts de l’interior.
Contrast als termòmetres
El contrast tèrmic serà, per tant, un dels elements destacats de la jornada. Després d’una matinada agradable, les temperatures tornaran a pujar durant el dia, especialment a les comarques de l’interior, on es registraran els valors màxims més elevats previstos per dissabte.
A la costa la situació serà diferent, ja que les temperatures diürnes experimentaran un lleuger descens. El Pirineu quedarà en una franja intermèdia, amb màximes previstes d’entre 27 i 30 graus i alguns núvols d’evolució durant la tarda.
Amenaça de pols sahariana
De cara a diumenge, l’estabilitat continuarà dominant el temps. S’espera una altra jornada assolellada, tot i que podran aparèixer alguns núvols al Pirineu i a la costa sud. A més, la temperatura experimentarà un repunt transitori abans dels canvis previstos per al començament de la setmana.
A principis de la setmana vinent continuarà predominant l’ambient assolellat, però tornaran els xàfecs de tarda al Pirineu i les temperatures baixaran. La previsió adverteix d’un altre element del qual s’haurà d’estar pendent: «A partir de dimarts, ens podrà afectar una nova entrada de pols sahariana».
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