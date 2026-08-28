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violència infantil

Trobat mort el pederasta Miguel Ángel Flores

L’home estava acusat d’agredir sexualment la seva filla des que la víctima tenia 6 anys i, al juny, no es va presentar a l’Audiència de Barcelona per al judici.

Miguel Ángel Flores Díaz, durant una declaració judicial. | EL PERIÓDICO

Miguel Ángel Flores Díaz, durant una declaració judicial. | EL PERIÓDICO

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Germán González

Barcelona

El 24 d’agost al migdia, assegut en un banc de Martorell, va aparèixer mort Miguel Ángel Flores Díaz, de 65 anys, que havia sigut condemnat el 1997 i el 2011 per violar dos menors i tenia un altre judici pendent a l’Audiència de Barcelona per violar la seva filla de manera continuada. Segons expliquen fonts policials, Flores Díaz va morir per causes naturals, tot i que encara no es tenen les dades definitives de l’autòpsia, i no presentava cap lesió externa que fos compatible amb una mort criminal.

Flores Díaz estava en parador desconegut després de no presentar-se a finals de juny al judici que s’havia de celebrar a l’Audiència de Barcelona contra ell per agredir sexualment i físicament la seva filla de manera continuada mentre tots dos residien al domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat).

La fiscalia l’acusava d’agredir sexualment la menor des que tenia 6 anys, ja que criava la seva filla després que la mare morís en el part. Segons l’acusació, el sospitós aprofitava la seva gran ascendència sobre la nena per violar-la "amb una freqüència d’entre tres i quatre vegades per setmana" i fins i tot quan ella va complir 13 anys va començar a ejacular "fora de la vagina" per por de deixar-la embarassada.

El Ministeri Públic també assenyalava que el processat maltractava la menor: "Li pegava amb el cinturó, li donava assots a les cames, als braços i a l’esquena, li clavava cops de puny i manotades al cap i al tòrax i li llançava objectes". Fins i tot, va arribar a arrossegar-la per terra o deixar-la tancada a l’habitatge, a més d’insultar-la i humiliar-la. La filla del processat ho va denunciar fa quatre anys, tot i que Flores Díaz va estar en llibertat malgrat tenir antecedents per agredir sexualment dues menors més.

Intent de suïcidi

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Davant la incompareixença del processat el judici es va suspendre, tot i que aquell mateix dia Flores Díaz va ser localitzat a Mataró semiinconscient a l’interior del seu vehicle després d’haver consumit pastilles i alcohol. Va assegurar que havia intentat suïcidar-se, segons consta als informes mèdics que va aportar al tribunal per justificar la seva absència. No obstant, tres dies més tard de l’ingrés va demanar l’alta voluntària i va marxar de l’hospital. Des d’aleshores ningú el va poder localitzar fins que va aparèixer mort.

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