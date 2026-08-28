Xavier García Albiol, alcalde de Badalona: "Tenim l’esperança de revalidar la majoria absoluta"
L’alcalde confia en l’eficiència del nou contracte, descarta apujar la taxa d’escombraries i garanteix que la ciutat tindrà una ZBE
«Desgastar políticament un rival utilitzant la pobresa humana em sembla lamentable»
"Badalona fiscalitzarà la seva neteja perquè el servei es faci amb pulcritud"
«Seguirem la mateixa línia d’anar actualitzant els impostos per sota de l’IPC»
Manuel Arenas
Dels camions de la neteja que circulen per la Via Augusta de Badalona sorgeix un mateix crit: "¡Som-hi, Albiol!". L’alcalde saluda els conductors mentre posa per a la sessió fotogràfica d’EL PERIÓDICO. La ciutat catalana precisament estrena ara un contracte de neteja, el més elevat per a qualsevol Ajuntament i amb una afectació diària per a centenars de milers de veïns. Xavier García Albiol insisteix en la seva república independent badalonina més enllà de les sigles del PP: pacificació del centre sense presses, una zona de baixes emissions (ZBE) a mida i congelació fiscal de la polèmica taxa de les escombraries. Amb la confiança, assumeix el regidor, de revalidar la seva majoria absoluta a menys d’un any per a les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027.
¿Quin és el balanç que fa vostè del desplegament del nou contracte de neteja?
El nou contracte és un element molt positiu per a la ciutat. Ja fa setmanes que s’estan veient canvis, la transformació que significa la inversió més gran de la història de Badalona en neteja. Els nous vehicles, nous serveis i nous contenidors ja són una realitat. Hem de tenir present que necessitem uns mesos perquè el servei estigui al 100%, però la valoració és positiva. Evidentment, ens trobem punts on falta algun contenidor o s’ha de reforçar la neteja. Però, si ara surts per la ciutat, pots veure que ja s’està notant el canvi.
Ha parlat d’un "punt d’inflexió» per a la ciutadania. ¿En què notarà el canvi?
Es notarà en l’increment de la qualitat del servei. Badalona passarà a tenir un dels millors serveis de Catalunya, fins i tot diria d’Espanya. Quan canvies tota la maquinària, incorpores maquinària nova amb tecnologia, augmentes el nombre de personal que serà al carrer treballant, evidentment el resultat és una millora del servei. L’objectiu és que els carrers de Badalona estiguin més nets, que els contenidors estiguin en condicions i que no hi hagi bosses d’escombraries pel terra.
Es compleixen tres anys d’una sanció de l’Ajuntament a FCC, que torna a ser l’adjudicatària. ¿Quina novetat en termes de control aporta el nou contracte?
Hem de recordar que el contracte anterior, pel qual es va imposar la sanció fa tres anys, era del 2010. Llavors no es preveia un règim sancionador efectiu. Vam acabar sancionant l’empresa i em consta que ha fet un esforç per millorar el servei aquests últims mesos. En el nou contracte es preveuen una sèrie d’elements d’inspecció que fins ara no existien i que permetran que els serveis es facin amb la pulcritud i efectivitat que considerem necessàries, perquè la falta de diligència es vegi penalitzada.
En qualsevol cas, es pot concloure que Badalona incrementarà la pressió i la fiscalització del seu contracte de neteja.
És clar. De fet, el nou contracte preveu també una fiscalització a través d’una empresa externa, que s’encarregarà de supervisar que els treballs es facin segons estan estipulats en el contracte i, si no, s’iniciarà el corresponent procediment sancionador.
L’entorn de l’ajuntament està aixecat. ¿S’acabaran les obres de pacificació del centre abans de les eleccions municipals?
Unes obres estaran finalitzades abans de les municipals i d’altres no. Des d’un punt de vista electoral no em preocupa que les obres no estiguin finalitzades. Segurament soc l’únic alcalde d’Espanya a qui no li preocupa finalitzar les obres. El que em preocupa és que la transformació es visualitzi i els ciutadans tinguin la percepció que, després de 10 anys de crisi política i institucional en aquesta ciutat, ara s’estan portant a terme les actuacions que havien quedat bloquejades. I si l’obra no està llesta abans de les municipals, no hi ha cap problema si em quedo sense inaugurar-les.
Vinculada a les obres del centre de la ciutat: ¿Badalona acabarà tenint una ZBE?
Sí, estem obligats per llei i nosaltres complirem la llei, com no pot ser de cap altra manera, però ho farem de manera responsable i no a tota la ciutat, com es pretenia quan vam arribar al govern. La zona centre serà ZBE. Veurem com evoluciona l’entorn de Francesc Layret i l’ajuntament, i a partir d’allí ho anirem adaptant de manera assenyada. ¿Per què? Perquè hem de fer compatible la nostra lluita pel tema mediambiental amb la realitat que hi ha persones que no es poden canviar el vehicle i que el necessiten per treballar en el seu dia a dia.
I, per tant, hi haurà sancions.
Hi haurà d’haver sancions perquè la llei ens hi obliga. Però ho farem d’una manera molt raonable. Perquè, insisteixo, no es castigui els ciutadans per no tenir diners per poder canviar-se la furgoneta o el cotxe.
S’acosta el moment que s’hagin d’aprovar unes noves ordenances fiscals. ¿Hi haurà alguna novetat fiscal?
No, nosaltres seguirem la mateixa línia dels anys anteriors, que és anar actualitzant impostos per sota de l’IPC. Crec que és un tema que la gent entén perfectament.
I aquí entra la taxa d’escombraries, a l’increment de la qual apunta un informe municipal.
Vaig assumir que no es tocaria, tot i que em consta que els partits de l’oposició, i especialment el PSC [aquest informe sorgeix arran d’una pregunta al govern municipal dels socialistes], tenen ganes i interès que l’apugem. Però no els donarem el gust i no l’apujarem, tal com em vaig comprometre fa tres anys.
¿Ni d’aquí a dos anys?
D’aquí a no sé quants anys no ho sé, però a curt i mitjà termini segur que no.
Té sobre la taula els pagaments endarrerits a la Guàrdia Urbana arran d’una allau de revessos judicials. ¿Ja hi ha calendari i concreció?
Aquest és un dels marrons que ens vam trobar sobre la taula quan vam arribar al govern. Al final, hem pres una decisió des d’un punt de vista jurídic i polític: no té sentit recórrer una cosa amb la qual estàs perjudicant uns treballadors que han treballat unes hores i no els les han pagades des de fa anys. A més, arribats a aquest punt, no sembla que tingui gaires possibilitats d’èxit presentar un recurs. Per tant, com a alcalde, vaig dir: "Escolta, ja n’hi ha prou d’aquest color». Posarem punt final a aquesta situació injusta per als treballadors i abonarem el que els correspon.
¿Parla de "marró» en el sentit que ho va heretar d’un altre color polític?
No es tracta de donar la culpa a ningú, perquè no em sembla pas que sigui el correcte, però sí que és un marró que ens vam trobar sobre la taula quan vam arribar. En qualsevol cas, hi posem punt final i ho resolem de manera satisfactòria per a tothom.
La justícia ha avalat el desallotjament del B9. Vostè va definir la sentència com una "victòria moral». ¿Ho va dir perquè va considerar que el cas era com una taca moral?
Durant aquells mesos es van donar circumstàncies molt estranyes. Vam rebre molta crítica política i mediàtica, però quan parlava amb els veïns del carrer, el 90% eren per recolzar la feina que havíem fet. Ens sentim una mica maltractats des del punt de vista mediàtic per un sentiment que no és el que tenia la majoria dels veïns a peu de carrer. També he de dir que, per part de la Generalitat, hi va haver uns treballs previs que van aconseguir lleialtat. Però penso que alguna conselleria de la Generalitat en algun moment no va ser tan lleial com les circumstàncies requerien. Ho dic molt clar: alguna conselleria, però d’altres sí que van ser molt lleials. El que la sentència demostra és que hi va haver qui va utilitzar políticament la misèria d’aquestes persones per mirar de desgastar políticament. I això, desgastar políticament un rival utilitzant la pobresa i la misèria humana, em sembla un fet bastant lamentable.
¿Quan parla de deslleialtat es refereix a Drets Socials?
Tampoc hi vull entrar en detall. Sí que dic que amb Interior la relació va ser lleial i fluida.
¿Aleshores considera que el desallotjament del recinte fins i tot el va arribar a reforçar entre els ciutadans?
No, aquest tema no l’he valorat com un tema de reforçar o de treure’n rèdit polític. Era un problema que tenien uns veïns des de feia quatre anys i que ningú es va preocupar de resoldre, i això és important. Amb una autorització judicial, el que nosaltres vam fer va ser prendre la decisió adequada per als interessos dels veïns de Badalona. I és l’important.
Per acabar: ¿quins càlculs té per a les municipals del 2027?
La percepció que jo pugui tenir no té importància. El que sí que és important és el que pensin els ciutadans de Badalona. A mi el que m’arriba és un nivell alt de satisfacció, reconeixent que encara queden moltes coses per fer. Però sí que molta gent ens diu: "Escolta, esteu movent Badalona. La ciutat s’està transformant». I això ens fa estar molt animats i il·lusionats.
¿Confia vostè a revalidar la majoria absoluta?
Hem de tocar de peus a terra, sabent que hem de fer moltíssimes coses i que els barris encara tenen al davant moltes millores més. Però la realitat és que Badalona es veu que s’està transformant, que avança en positiu, i nosaltres tenim l’esperança de poder continuar governant amb majoria absoluta, que és l’única manera possible per aconseguir que Badalona avanci.
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