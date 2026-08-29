Incivisme
Decapitades dues figures dels carrers decorats a les festes de Sants: «Destruir és fàcil»
Les comissions de Vallespir de Dalt i Valladolid han patit el mateix acte vandàlic de matinada amb pocs dies de diferència i en els dos casos s’han localitzat els caps arrencats
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El Periódico
El decorat de dos carrers engalanats de la festa major de Sants ha patit destrosses abans que les celebracions acabin aquest diumenge. Dues figures han sigut decapitades, una en l’ornamentació inspirada en la Ruta de la Seda del carrer Valladolid –guanyadora del concurs d’ornaments per segon any consecutiu– i una altra en l’escenografia de la comissió de Vallespir de Dalt, que recrea la pel·lícula ‘Ratatouille’, segons ha informat Betevé.
Una figura que representa un cuiner en la decoració de Vallespir de Dalt va ser escapçada dimarts a la nit. La comissió va poder trobar el cap en un altre lloc i recol·locar-lo.
La mateixa barbàrie es va repetir la matinada de dijous a divendres, en aquest cas al carrer Valladolid. En aquest cas, es va arrencar el cap d’una escultura a la qual la comissió anomena Zuzu, abillada amb un típic vestit japonès. La comissió va lamentar l’acte vandàlic a les xarxes socials, en què va escriure el següent missatge: «Zuzu ha sigut decapitada. La nostra voluntat de crear, no. Continuem amb el cap ben alt. Perquè destruir és fàcil. El difícil és construir. I nosaltres sabem construir».
La brigada de neteja va trobar el cap del personatge del decorat d’inspiració asiàtica del carrer Valladolid i el va entregar a la comissió. En aquesta edició, diverses comissions han fet torns de vigilància o han contractat personal de seguretat. L’any passat també hi va haver diferents destrosses al principi de les festes, cosa que va generar disgust entre els organitzadors. L’Ajuntament de Barcelona ha penjat cartells en aquesta ocasió en què adverteix de multes per imports d’un màxim de 3.000 euros per incivisme.
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