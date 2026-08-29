política municipal
BCN invertirà 150 milions en economia blava fins al 2030
L’objectiu de l’Ajuntament és consolidar infraestructures estratègiques com el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, el BlueTechPort i Barcelona Mar de Ciència.
Manuel Arenas
En el context de la seva estratègia de promoció econòmica amb l’horitzó de l’any 2030, l’Ajuntament ha anunciat una inversió de 150 milions d’euros en nous projectes d’economia blava. Es tracta d’una injecció econòmica d’uns 50 milions més que la del 2021-2025, que ha implicat inversions de més de 98 milions d’euros en infraestructures "que han consolidat la ciutat com un referent emergent en aquest àmbit", assegura el consistori.
La concreció de la inversió anunciada pel consistori passarà per la consolidació del Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, el BlueTechPort i Barcelona Mar de Ciència, que implicaran 146 dels milions pressupostats. Els altres quatre milions es destinaran a programes d’impuls de l’activitat i emprenedoria. A més, el pressupost inicial pot rebre fins a 75 milions d’euros addicionals procedents de Barcelona Investment Fund o del programa Ports 4.0. "Barcelona reafirma la seva aposta per l’economia blava com un sector estratègic per generar ocupació de qualitat, innovació i activitat econòmica vinculada al mar", remarca la cinquena tinenta d’alcalde de Barcelona, Raquel Gil, també presidenta de l’agència municipal de desenvolupament econòmic Barcelona Activa.
El nou full de ruta busca reforçar el paper del litoral com a via de desenvolupament econòmic a través de tres eixos: incorporar l’aigua dolça, ampliar l’impacte internacional dels projectes i corresponsabilitzar en aquest ecosistema altres actors en la línia de col·laboració publicoprivada. La incorporació de projectes orientats a l’aigua dolça respon a la necessitat de millorar la gestió dels recursos hídrics davant la situació de sequera i inundacions. L’estratègia inclou iniciatives com el desplegament de sistemes urbans de drenatge sostenible, projectes de reutilització d’aigües o actuacions per optimitzar el cicle de l’aigua a Barcelona, així com el programa d’emprenedoria B-Blue, que incorpora l’aigua dolça com a nova línia d’innovació.
La recerca de l’impacte més gran dels projectes suposarà el reforç de les infraestructures de la ciutat, "que sumaran nous espais al litoral destinats a la investigació, la innovació i l’emprenedoria, i facilitaran la implantació d’empreses i projectes d’alt valor afegit vinculats al mar".La recerca de l’impacte més gran dels projectes suposarà el reforç de les infraestructures de la ciutat, "que sumaran nous espais al litoral destinats a la investigació, la innovació i l’emprenedoria, i facilitaran la implantació d’empreses i projectes d’alt valor afegit vinculats al mar", assegura un comunicat municipal.
La projecció internacional del pla es materialitza en projectes que situen Barcelona en l’escenari global de l’economia blava. És el cas de l’Ocean Decade Collaborative Centre (DCC) a Barcelona, el centre global de la Unesco dedicat a desenvolupar una economia oceànica sostenible, "que situarà la ciutat com a node de referència internacional per a la generació de coneixement i la connexió de projectes en aquest àmbit", explica el consistori. El projecte es desenvolupa en aliança amb el Port de Barcelona, la Generalitat i agents de coneixement com l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) o BlueNetCat, amb la Fundació Barcelona Capital Nàutica com a entitat implantadora.La projecció internacional del pla es materialitza en projectes que situen Barcelona a l’escenari global de l’economia blava. És el cas de l’Ocean Decade Collaborative Centre (DCC) a Barcelona, el centre global de la UNESCO dedicat a desenvolupar una economia oceànica sostenible, "que situarà la ciutat com a node de referència internacional per a la generació de coneixement i la connexió de projectes en aquest àmbit", explica el consistori. El projecte es desenvolupa en aliança amb el Port de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i agents de coneixement com l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) o BlueNetCat, amb la Fundació Barcelona Capital Nàutica com a entitat implementadora.
Volum de negoci
Barcelona confia en l’economia blava com a àmbit d’alt potencial de creixement i amb un gran valor afegit, amb una productivitat de més d’un 20% superior a la mitjana de la ciutat. L’any 2024, l’economia blava de Barcelona va generar 11.190 milions de volum de negoci, l’equivalent al 5% del total de la ciutat, i va agrupar més de 1.600 empreses.Barcelona confia en l’economia blava com a àmbit d’alt potencial de creixement i gran valor afegit, amb una productivitat de més d’un 20% superior a la mitjana de la ciutat. El 2024, l’economia blava de Barcelona va generar 11.190 milions d’euros de volum de negoci, l’equivalent al 5% del total de la ciutat, i va agrupar més de 1.600 empreses.
En termes d’ocupació, el 2024 va registrar un creixement anual del 7%, el més gran entre els sectors estratègics de Barcelona, fins a arribar a 51.238 llocs de treball, el 4,3% de l’ocupació de la ciutat. La tendència de creixement es va mantenir el 2025 amb una ocupació que s’aproxima als 54.000 llocs de treball. Durant el període d’execució de l’estratègia d’impuls al sector, entre 2021 i 2025, l’ocupació vinculada a l’economia blava ha crescut un 23%, gairebé el triple que el conjunt de l’economia de Barcelona (8,6%).
Al seu torn, l’Ajuntament destaca que Barcelona s’ha consolidat com la 8a ciutat marítima d’Europa i la 27a del món segons el rànquing The Leading Maritime Cities of the World 2024, entrant en el top 30 mundial i escalant set posicions de l’edició anterior.
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