violència masclista
Detingut un home pel presumpte assassinat de la seva dona a Huelva
La víctima, de 47 anys, que va ser trobada pels agents a la platja Punta del Caimán, d’Isla-Cristina, presentava múltiples ferides d’arma blanca.
Victolria Flores
Un home de 60 anys va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil a Isla-Cristina després d’haver assassinat presumptament la seva parella, una dona de 47 anys, en un possible nou cas de violència de gènere. Segons va assenyalar l’agència Efe en una nota, els agents van trobar el cos de la víctima a la platja Punta del Caimán del municipi de Huelva. La dona presentava múltiples ferides d’arma blanca.
En un comunicat, la Guàrdia Civil de Huelva detalla que el cos sense vida va ser localitzat al voltant de les nou del matí. Els agents van procedir a la detenció de la parella de la víctima per la seva presumpta relació amb els fets. "Totes les hipòtesis es mantenen obertes, i no es descarta que es pugui tractar d’un cas de violència de gènere", d’acord amb la informació de la Guàrdia Civil en el comunicat.
En cas de confirmar-se, seria la víctima número 12 per violència masclista des de començament d’any a la comunitat. Fins ara, Andalusia concentra 11 de les dones assassinades per violència de gènere aquest any i prop del 27% de les víctimes registrades en el sistema VioGèn del Ministeri de l’Interior. Andalusia acumula 27.885 casos actius fins aquest juliol: 27.885 dones assetjades pel masclisme. Un nombre que, per desgràcia, no para d’augmentar.
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