Seguretat
Un dispositiu Kanpai a Tarragona se salda amb 20 detinguts
La policia detecta 16 requeriments judicials en un operatiu desplegat a Tarragona, Reus, Valls, Salou, Cambrils i Sant Vicenç de Calders.
Jan Magarolas
Un nou dispositiu policial Kanpai desplegat a diversos municipis del Camp de Tarragona es va saldar dijous amb la detenció de 20 persones, a més de 547 identificacions i 16 requeriments judicials. Els Mossos van liderar l’actuació, en la qual també van participar efectius de la Policia Nacional.
Aquest és el balanç del dispositiu Kanpai, que es va aplicar al llarg del dia, mitjançant controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus (Baix Camp), Valls (Alt Camp) i Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), així com a les zones costaneres i més turístiques de Salou (Tarragonès) i Cambrils (Baix Camp). També es va actuar als barris d’aquests municipis, així com al Vendrell (Baix Penedès), amb més incidència delictiva i en zones de gran concentració de persones.
L’objectiu, segons va revelar la policia, era "incrementar la presència policial preventiva en espais de gran afluència de persones, detectar delinqüents i reforçar la percepció de seguretat de la ciutadania". L’operatiu es va saldar amb 20 detinguts, dels quals quatre tenien ordres judicials en vigor, dos van ser arrestats per tràfic de drogues, quatre per trencament d’una ordre judicial, quatre per furts (dos d’aquests relacionats amb la multireincidència), quatre per robatoris amb força, un per falsificació documental i usurpació d’identitat, i un altre per altres delictes detectats durant aquest dispositiu.
Estupefaents
En l’àmbit administratiu, els agents van interposar 44 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, cinc per tinença d’armes prohibides i quatre per faltes de respecte als agents de l’autoritat. Així mateix, es van tramitar 29 denúncies de tràfic, es van detectar tres conductors sense tenir el permís de conduir o amb el permís retirat i es van immobilitzar dos vehicles per no tenir assegurança. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones, que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials, i van localitzar 16 requeriments judicials.
Durant l’operatiu també es van inspeccionar tres establiments, on es van detectar diverses infraccions administratives i es va intervenir un lot d’objectes de presumpta procedència il·lícita. Està previst que els detinguts passin en les pròximes hores a disposició judicial.
Segons el comunicat emès per la policia catalana, en l’operatiu van participar 75 agents, unitats especialitzades del cos i efectius de les policies locals i de la Policia Nacional.
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