Esdeveniment astronòmic
Una Lluna vermella, colofó a l’estiu
A les 06.12 hores d’ahir, un 93% del satèl·lit de la Terra es va quedar a les fosques i la superfície es va cobrir d’un color ocre, un fenomen que no es va poder veure a tota la Península pels núvols. Aquest esdeveniment tanca una estiu marcat per l’eclipsimania, que continuarà amb dues cites més el 2027 i el 2028.
Roberto Bécares
A les 06.12 hores d’ahir, en un moment màgic, dos colors diferents es van apoderar de la Lluna. Ocupant el 93% de la superfície, un to vermellós, tirant a ocre; la resta, el disc lunar, brillava com si fos un somriure. Un eclipsi lunar parcial va tornar a encisar Espanya després del màgic moment viscut el 12 d’agost, quan la Lluna va tapar completament el Sol durant encara no un minut en què el temps va semblar quedar-se en suspens. Amb aquesta ocultació es tanca un estiu marcat per l’eclipsimania.A les 06:12 hores d’aquest divendres, en un moment màgic, dos colors diferents es van apoderar de la lluna. Ocupant el 93% de la superfície, un to vermellós, tirant a ocre; la resta, el disc lunar, brillava a tall de somriure. Un eclipsi lunar parcial ha tornat a encisar Espanya (i mig món, ja que també ha sigut visible en altres països europeus, Amèrica i Àfrica) després del màgic moment viscut el 12 d’agost, quan la lluna va tapar completament el sol durant tot just un minut en què el temps va semblar quedar-se en suspens. Amb ell es tanca un estiu que ha estat marcat per l’‘eclipsemania’.
L’eclipsi d’ahir no es va poder veure amb claredat arreu del país, ja que els núvols van impedir-ne la visibilitat en determinats punts de la geografia, especialment a Galícia. Eren les 04.34 hores quan la foscor, molt lentament, va començar a conquistar la Lluna en la fase d’ombra, en un fenomen que es produeix al col·locar-se la Terra entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos van quedar pràcticament alineats.L’eclipsi d’aquesta nit passada no va poder ser vist amb claredat arreu del país, ja que els núvols van impedir la seva visibilitat en determinats punts de la geografia, sobretot a Galícia [a Barcelona la nuvolositat va ocultar el fenomen en diversos trams]. Eren les 04.34 del matí quan la foscor, molt lentament, va començar a conquistar la lluna en la fase d’ombra, en un fenomen produït al col·locar-se la Terra entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos van quedar pràcticament alineats.
La Terra va bloquejar part de la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna i el que va quedar en ombra va adquirir tons vermellosos i coure, ja que l’atmosfera terrestre va desviar cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona vermelloses. "Ha sigut molt emocionant veure com la Lluna es ponia per l’horitzó eclipsada", explica Esteban Donate, membre d’Astrocuenca, una associació astronòmica que havia organitzat una observació la matinada passada en un paratge anomenat La Tórdiga. Després del moment de màxima ocultació de la Lluna, l’ombra es va anar retirant i la Lluna va anar guanyant terreny amb una brillantor especial que va donar la benvinguda a trenc d’alba mentre s’ocultava a la vista.La Terra va bloquejar part de la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna i el que va quedar en llindra va adquirir tons vermellosos i coure ja que l’atmosfera terrestre va desviar cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona vermelloses. "Ha sigut molt emocionant veure com la lluna es posava per l’horitzó eclipsada", explica Esteban Donate, membre d’Astrocuenca, una associació astronòmica que havia organitzat una observació aquesta matinada en un paratge anomenat La Tórdiga. Després del moment de màxima ocultació de la lluna, l’ombra es va anar retirant i la lluna va anar guanyant terreny amb una brillantor especial que va donar la benvinguda a trenc d’alba mentre s’ocultava a la vista.
A Espanya, l’eclipsi va ser retransmès en directe per l’astrofotògraf i divulgador científic Carlos Castro, que va arribar a acumular més de 20.000 espectadors alhora i sumar 630.000 reproduccions de públic de mig món. Castro, malagueny d’origen, va haver de desplaçar-se fins a Sevilla per fer l’estríming, ja que a Màlaga estava ennuvolat. "Aquí també es preveien núvols, però al final hem pogut veure el moment clau: ha sigut una meravella", explica Álvaro Comes, divulgador del centre Astronómica de Terol, on tenien muntada una jornada amb públic per seguir el fenomen.A Espanya, l’eclipsi va ser retransmès en directe per l’astrofotògraf i divulgador científic Carlos Castro, que va arribar a acumular més de 20.000 espectadors alhora, sumant 630.000 reproduccions de públic de mig món. Castro, malagueny d’origen, va haver de desplaçar-se fins a Sevilla per poder fer l’‘streaming’ ja que a Màlaga estava ennuvolat. "Es preveien núvols aquí també, però al final hem pogut veure el moment clau, ha sigut una meravella", explica per la seva banda Álvaro Comes, divulgador del centre Astronòmica de Terol on tenien també muntada una jornada especial amb públic per seguir el fenomen.
El pròxim eclipsi solar
Aquest eclipsi lunar, que es va poder veure sense ulleres de protecció especials, posa el colofó a un estiu estel·lar a Espanya que tindrà continuació durant els pròxims dos anys. En concret, el 2 d’agost del 2027 hi haurà un segon eclipsi solar total, com el que hi va haver el 12 d’agost, però amb una durada més gran, de prop de quatre minuts. A Europa, la fase total de l’eclipsi només es podrà observar des d’una franja del sud d’Andalusia, Ceuta i Melilla, la qual cosa previsiblement atraurà nombrosos visitants estrangers. A la resta d’Espanya es veurà com a eclipsi parcial. El màxim mundial tindrà lloc a Egipte, amb 6 minuts i 23 segons de totalitat.Aquest eclipsi lunar, que va poder ser disfrutat sense ulleres de protecció especials –ja que la lluna no emet llum pròpia, sinó que reflecteix la que rep del sol–, posa el colofó a un estiu estel·lar a Espanya que tindrà la seva continuació en els pròxims dos anys. El 2 d’agost del 2027 hi haurà un segon eclipsi solar total, com el que va passar el 12 d’agost, però amb una durada més gran, de prop de quatre minuts. A Europa, la fase total de l’eclipsi només es podrà observar des d’una franja del sud d’Andalusia, Ceuta i Melilla, circumstància que previsiblement atraurà nombrosos visitants estrangers. A la resta d’Espanya es veurà com eclipsi parcial. El màxim mundial es produirà a Egipte, amb 6 minuts i 23 segons de totalitat.
L’eclipsimania desencadenada al país ha comportat que els preus es disparin a la costa andalusa per sobre de mil euros la nit i que, en algunes poblacions, com per exemple Tarifa, ja no quedin allotjaments disponibles. "Tota aquesta zona serà una ratera", vaticina l’astrofotògraf Castro.L’‘eclipsemania’ desencadenada al país ha provocat que, a causa de la demanda, els preus es disparin a la costa andalusa per sobre de mil euros la nit i que, en algunes poblacions, com Tarifa, ja no quedin allotjaments disponibles. "Tota aquesta zona serà una ratera", vaticina l’astrofotògraf Castro.
El tancament a l’anomenat trio d’eclipsis ibèrics el posarà l’eclipsi anular el gener del 2028, quan el fenomen travessi la Península de sud-oest a nord-est i les Balears. Com que la Lluna no cobrirà tot el disc solar, es formarà un impressionant anell de foc brillant al voltant de la silueta lunar. ntancament a l’anomenat "trío d’eclipsis ibèrics" el posarà l’eclipsi anular el gener del 2028, quan el fenomen encreuament la península de sud-oest a nord-est i les Balears. Al no cobrir la lluna tot el disc solar, es formarà un impressionant ‘anell de foc’ brillant al voltant de la silueta lunar en ple hivern. Les províncies on s’observarà el fenomen seran Huelva, Badajoz, Sevilla, Cadis, Màlaga, Còrdova, Granada, Jaén, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Conca, Albacete, Terol, Múrcia, País Valencià i acabant a les Illes Balears i sud de Catalunya.
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