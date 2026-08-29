TOP MANTA
Requisades a Badalona 40.600 ulleres falses valorades en 1,3 milions
Germán González
En una de les intervencions més importants contra el top manta realitzades per la Guàrdia Civil a la província de Barcelona en els últims anys, el 26 de juliol es van requisar 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d’una coneguda marca de moda en un local majorista de Badalona. El producte intervingut està valorat en 1.380.000 euros segons el preu de mercat dels objectes originals.En una de les intervencions més importants contra el ‘top manta’ realitzades per la Guàrdia Civil a la província de Barcelona en els últims anys, el 26 de juliol passat es van requisar 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d’una coneguda marca de moda en un local majorista de Badalona. El producte intervingut està valorat en 1.380.000 euros segons el preu de mercat dels objectes originals.
Dins la campanya de control dels establiments majoristes que poden proveir els mercats ambulants i la venda ambulant il·legal, els agents de la Patrulla Fiscal i Fronteres (Pafif) de la Guàrdia Civil de Premià de Mar es van desplaçar a aquest local per la sospita que tenien que podria proveir el top manta.Dins de campanya de control dels establiments majoristes que poden proveir els mercats ambulants i a la venda ambulant il·legal, agents de la Patrulla Fiscal i Fronteres (PAFIF) de la Guàrdia Civil de Premià de Mar van acudir a un local de Badalona majorista davant la sospita que podria proveir el ‘top manta’.
A l’establiment, els agents van localitzar la partida d’ulleres que reproduïen "els logotips, les etiquetes i els elements de presentació dels originals amb tanta fidelitat que no era possible distingir-los a simple vista", segons la Guàrdia Civil. Els agents van remetre imatges del material als representants de la marca, que van confirmar que era falsificat.A l’establiment, els agents van localitzar la partida d’ulleres que reproduïen "els logotips, les etiquetes i els elements de presentació dels originals amb tal fidelitat que no era possible distingir-los a simple vista", segons la Guàrdia Civil. Fins i tot, durant la mateixa inspecció els agents van remetre imatges del material als representants de la marca, que van confirmar que es tractava de gènere falsificat.
Durant la inspecció, la propietària no va aportar factures ni documentació que acredités la compra, procedència o destinació de la mercaderia, de manera que la Guàrdia Civil la investiga com a presumpta autora d’un delicte contra la propietat industrial.Durant la inspecció, la propietària del negoci no va aportar factures, albarans ni documentació comercial que acredités la compra, la procedència o la destinació de la mercaderia, per la qual cosa la Guàrdia Civil la investiga com a presumpta autora d’un delicte contra la propietat industrial. Les ulleres procedien d’un país asiàtic. nmercaderia intervinguda hauria assolit un valor de 1.380.000 euros si es compara amb el preu de mercat dels productes autèntics equivalents, sense incloure impostos. Aquesta quantitat servirà de base per a la reclamació judicial de la firma perjudicada, que ha denunciat els fets. Les diligències van ser entregades al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Badalona i la investigació continua oberta.
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