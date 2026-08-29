Actuacions a la B-10
Les obres del viaducte del Morrot a la ronda Litoral de Barcelona costaran 9,5 milions d’euros
El Ministeri de Transports licita obres per corregir el deteriorament estructural de la infraestructura
CONTEXT |
El Morrot de Montjuïc o l’oportunitat perduda de recuperar un espai únic de Barcelona
Judit Bertran
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible rehabilitarà el viaducte del Morrot, situat entre els quilòmetres 12,3 i 13,8 de la ronda Litoral de Barcelona (B-10), un tram especialment rellevant per a la mobilitat de la ciutat ubicat als peus de la muntanya de Montjuïc i que funciona com un dels punts crítics per a la circulació. Les obres, licitades aquest mes d’agost per un import de 9,57 milions d’euros, contemplen com a principal objectiu corregir el deteriorament estructural del viaducte i recuperar les condicions necessàries per garantir-ne el funcionament i la durabilitat.
D’aquesta manera, el projecte busca restituir tant les condicions estructurals com les funcionals, al mateix temps que es milloren la seguretat i la conservació d’una de les principals artèries viàries de Barcelona. Les tasques previstes inclouen diferents elements del viaducte.
D’una banda, es restituiran les condicions de recolzament de la infraestructura. De l’altra, es renovarà el ferm i s’actuaran sobre els sistemes de contenció, dos elements directament relacionats amb el funcionament i la seguretat de la via. La intervenció també contempla millores en el sistema de drenatge i la construcció d’un aparell d’emergència a la calçada dreta.
Construït davant les rondes
El tram de la B-10 entre la Zona Franca i la Carbonera va ser construït pel Ministeri de Foment dues dècades abans que la resta de les rondes i té unes característiques diferents precisament perquè va ser ideat per donar un bon accés al port de la ciutat, però no per creuar-la.
Amb el pas del temps, no obstant, la ronda Litoral s’ha convertit en un enclavament fonamental per a la mobilitat de Barcelona i, alhora, en un espai sobre el qual hi ha diferents possibilitats de transformació urbana que l’Ajuntament de Barcelona ja contempla.
Logísticament, el tram es troba entre la muntanya i la terminal ferroviària de mercaderies del port, format per dues estructures d’uns 300 i 850 metres separades per un tram de mur d’uns 295 metres. I, precisament, el pla urbanístic preveu a llarg termini traslladar l’antiga terminal de mercaderies ferroviàries del Morrot, que quedarà obsoleta amb els nous accessos al port, per poder obrir la ciutat al mar, connectar el passeig de la Zona Franca amb el Paral·lel i crear zones de passeig, carrils bici i transport públic.
La rehabilitació del viaducte del Morrot s’emmarca dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat. A través d’aquest, el Ministeri de Transports ha invertit més de 300 milions d’euros des del juny del 2018 en actuacions desenvolupades a la província de Barcelona.
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