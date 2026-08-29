La ruta del viatger
Vuit de cada deu turistes a Barcelona visiten aquest 2026 la Sagrada Família, el passeig de Gràcia i la Rambla
La llista dels 12 espais més populars entre els viatgers inclou les platges, el parc Güell, el Camp Nou i el Turó de la Rovira
Els turistes allotjats a Barcelona fins al juliol augmenten un 6,2%, amb un impacte econòmic de 6.781 milions d’euros
Patricia Castán
Fins i tot quan repeteixen, els turistes que trepitgen Barcelona peregrinen a la Sagrada Família i el centre de la ciutat com a part intrínseca de la seva experiència local. En la mitjana dels set primers mesos del 2026, gairebé vuit de cada deu (més, en alguns moments de l’any) van acudir al temple de Gaudí, mentre que un 77,6% van recórrer el passeig de Gràcia i la plaça de Catalunya, i un 75,6% van pentinar la Rambla, malgrat estar immersa en obres de reurbanització.
Les dades de l’enquesta periòdica als viatgers que analitza l’Observatori del Turisme a Barcelona es tradueixen en un rànquing amb una dotzena de grans pols d’atracció. S’interroga els visitants sobre els llocs a què ha anat o pensa acudir durant la seva estada a la ciutat.
Observant els resultats mes a mes, hi pot haver petites fluctuacions, però en l’acumulat fins al juliol és líder per la mínima la Sagrada Família (79,2 %), cosa que també propulsa el capítol de ‘visites culturals’ de la ciutat. Fonts de l’observatori puntualitzen que això no significa que accedeixin al temple, ja que molta gent només recorre el seu perímetre i la fotografia. Afegeixen que malgrat que es tracti en moltes ocasions de viatgers repetidors, és comú que tornin a visitar les icones per mostrar-los als seus acompanyants, o pel desig de tornar a veure’ls.
Després del centre de la ciutat, autèntic imam natural per combinar oferta cultural (de la Rambla al passeig de Gràcia), comercial i hotelera, se situa trepitjant-li els peus el bloc Front litoral-Barceloneta-platges, amb un 73,6%, una destinació que agafa impuls a l’estiu i lògicament baixa la seva quota quan finalitzen els mesos de sol i platja.
En cinquè lloc, se situa el barri Gòtic, de nou amb el reclam de botigues i història, que sedueix el 63,7% de turistes. I gairebé sis de cada 10 fan una incursió al mercat de la Boqueria, malgrat que ha perdut afluència per les obres de l’entorn, com va avançar aquest diari.
La distància, en canvi, frena la ruta fins al parc Güell, que en l’acumulat de l’any diuen visitar el 48,8% dels turistes. En canvi, la resta de reclams locals són menys generalitzats.
Així, un 22,8% han visitat aquest any del Camp Nou, al qual trepitja els talons el mercat de Sant Antoni. Gairebé empata amb Les Glòries, en ple apogeu amb un 19,4% dels visitants interessats. I en les últimes posicions s’ubica un gens menyspreable 15,8% que arriba fins al Parc del Fòrum. És el mateix percentatge dels que inverteixen el seu temps a arribar al Turó de la Rovira, que s’ha imposat en els últims anys com a mirador de moda per contemplar les panoràmiques més boniques de Barcelona, per a irritació veïnal per la massificació que porta al Carmel.
En ple estiu
Posant el focus en plena canícula, aquest juliol la Sagrada Família ha seguit al capdavant amb un 80,6%, però les platges arriben al 79,6%, mentre que la plaça de Catalunya i el passeig de Gràcia compten amb un 78% dels turistes. La Boqueria descendeix fins a gairebé un 54% i també la Rambla veu reduïda la seva afluència mitjana.
Emergeix, no obstant, l’opció de plaça d’Espanya-Font Màgica, gràcies a l’espectacle de les fonts. Altres reclams es mantenen similars a la mitjana anual acumulada.
Si es compara amb el juliol del 2025, hi ha algunes significatives diferències, que podrien estar relacionades amb les temperatures. Llavors es van imposar el litoral i les platges (87,7% de visitants), seguides pel temple de Gaudí i el centre. Però el parc Güell va tenir un registre més alt (56,8%), així com el barri Gòtic (74,4%), vuit punts per sobre de l’afluència del mes passat. També el Turó de la Rovira va sumar cinc punts més que aquest juliol, en què s’ha quedat en un 13,1%.
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