Mercat immobiliari
Cau la compravenda d’habitatges a l’Hospitalet
El Fòrum Empresarial del Llobregat reporta la primera caiguda trimestral des de principis del 2024, amb 3.091 operacions entre gener i març.
Àlex Rebollo
El mercat immobiliari va patir un retrocés a començament d’aquest any en el conjunt dels municipis que integren la comarca del Baix Llobregat i l’Hospitalet. El nombre de compravendes d’habitatges en el primer trimestre del 2026 en aquesta àrea va registrar la primera caiguda després de vuit trimestres consecutius d’auge. Això és el que es desprèn de l’últim informe de conjuntura econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat, que exposa també que el nombre de transaccions va caure un 8,1% a principis del 2026 respecte als números que s’havien donat en l’últim trimestre del 2025.
En total, entre gener i març del 2026 es van formalitzar 3.091 operacions de compravenda immobiliària. "Des del primer trimestre del 2024 no trobàvem xifres inferiors, ens acostàvem molt a les xifres dels tercers trimestres, que tenen el mes d’agost, amb tradicionalment molt poc volum", expliquen des del Fòrum. Després del boom postpandèmic i de l’absorció dels augments de tipus d’interès per la guerra a Ucraïna, les xifres havien pujat i se situaven en números que oscil·laven entre les 3.900 i les 4.000 operacions trimestrals.
Els responsables del balanç econòmic atribueixen la caiguda de les compravendes a l’increment dels preus de la vivenda provocats per la falta d’oferta, l’augment de tipus del Banc Central Europeu (del 0,5% el juliol del 2022 fins al màxim 4,5% del setembre del 2023, mínim del 2,15 el juny del 2025 i ara del 2,4%) i a l’"enduriment d’aquesta facilitat d’operacions". Aquestes xifres segueixen la tendència general del mercat immobiliari espanyol, que va començar l’any perdent pistonada. Entre gener i març del 2026 es van comptabilitzar 178.473 compravendes, un 2,6% menys que les 183.186 del mateix període del 2025.
Amb tot, la compravenda d’habitatge va trencar al juny cinc mesos de caigudes consecutives després de registrar una alça de l’1,6% respecte al mateix mes del 2025, fins a un total de 59.288 operacions, la xifra més alta en un juny des del 2007, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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