Enquesta EN LÍNIA oberta
L’Hospital de Sant Pau estudia l’‘epidèmia’ del fetge gras
Un 38% de la població adulta pateix aquesta patologia, associada al sedentarisme i a la dieta, que no presenta símptomes i que pot desembocar en cirrosi o càncer
Beatriz Pérez
Un 38% de la població adulta pateix la malaltia hepàtica metabòlica –també coneguda com a fetge gras– en fases inicials. No obstant, hi ha un gran desconeixement sobre una patologia, associada al sedentarisme i a la dieta, que els metges consideren una "epidèmia" i que cada vegada afecta més adults joves. També és coneguda com la "malaltia silenciosa", ja que les persones afectades no presenten símptomes. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona acaba de llançar un estudi per esbrinar el grau de coneixement que la població té sobre aquesta malaltia i quins són els factors de risc.
"Nosaltres ens trobem amb pacients que, tot i que tenen la malaltia, la desconeixen bastant. Perquè és asimptomàtica, no fa mal, no dona símptomes visibles. I, tot i que hi ha maneres de prevenir-la, arriben aquí en un estat avançat", assenyala a aquest diari la doctora Marina Rojo, investigadora postdoctoral del Grup d’Endocrinologia, Diabetis i Nutrició de l’Institut Recerca de Sant Pau. La doctora Rojo explica que la malaltia és "progressiva", que s’inicia amb "dipòsits de greix al fetge" que van evolucionant a una inflamació més gran i a una fibrositat. "I això pot acabar en cirrosi o càncer hepàtic", adverteix. En els casos més greus, la malaltia pot culminar amb la necessitat d’un trasplantament hepàtic.
Factors desencadenants
Sant Pau ha arrencat aquest estudi per saber si la població general, tingui o no tingui aquesta malaltia, coneix els riscos del fetge gras i quins són els seus factors desencadenants. "La nostra enquesta és bastant senzilla i parteix d’un estudi que ja es va fer a Egipte. En aquell cas, es va fer aquesta mateixa enquesta i es va detectar que existeix desinformació. Nosaltres volem comprovar si, en la nostra població, aquests resultats també es repliquen", assenyala la doctora Rojo.
L’estudi es realitza en línia i s’hi pot participar a través d’un enllaç. L’enquesta està oberta a tota la població espanyola, tot i que, de moment, la taxa de resposta més elevada es concentra a Catalunya. "Els principals riscos del fetge gras són, principalment, el sobrepès, la diabetis i estils de vida com el consum d’aliments ultraprocessats. Hi ha una associació evident entre la mala alimentació i el desenvolupament d’aquesta malaltia", il·lustra Rojo.
És una patologia que està augmentant a tot el món i constitueix ja una "epidèmia creixent". "Els països amb més incidències són els del nord globalitzat. També hi ha variants genètiques que fan més propensa certa població, però l’estil de vida és el que desencadena la malaltia", assegura aquesta investigadora, que a més recalca que l’"edat mitjana" dels pacients són "els adults joves". I no només això, sinó que aquesta malaltia també "accelera els esdeveniments cardiovasculars".
Dades procedents de la població general de països com ara Egipte, Corea, Xina, Estats Units, Mèxic i Jordània posen de manifest que els nivells de consciència i coneixement sobre els factors de risc i les mesures preventives d’aquesta malaltia són baixos. A Espanya, però, encara no hi ha dades sobre el coneixement d’aquesta malaltia ni sobre els nivells de conscienciació. Per aquesta raó, Sant Pau està portant a terme aquest estudi.
Diversos estudis apunten a la necessitat d’augmentar la conscienciació entre la població, així com també d’establir mesures preventives i implementar pràctiques que permetin un diagnòstic més precoç.
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