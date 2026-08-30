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MOBILITAT

Les obres del viaducte del Morrot costaran 9,5 milions

El Ministeri de Transports licita els treballs per corregir el deteriorament estructural de la infraestructura a la Ronda Litoral.

Vista del Morrot des del Telefèric de Montjuïc. | FERRAN NADEU

Vista del Morrot des del Telefèric de Montjuïc. | FERRAN NADEU

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Judit Bertran

Barcelona

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible rehabilitarà el viaducte del Morrot, situat entre els quilòmetres 12,3 i 13,8 de la ronda Litoral (B-10), un tram especialment rellevant per a la mobilitat de la ciutat ubicat als peus de la muntanya de Montjuïc i que funciona com un dels punts crítics per a la circulació.

Les obres, licitades aquest mes d’agost per un import de 9,57 milions d’euros, contemplen com a principal objectiu corregir el deteriorament estructural del viaducte i recuperar les condicions necessàries per poder garantir-ne el funcionament i la durabilitat.

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El projecte vol restituir tant les condicions estructurals com les funcionals, al mateix temps que es milloren la seguretat i la conservació d’una de les principals artèries viàries de Barcelona.

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