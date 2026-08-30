El podi: Rambla, Sagrada Família i passeig de Gràcia
Vuit de cada deu turistes de Barcelona visiten aquest 2026 la Sagrada Família, el passeig de Gràcia i la Rambla. La llista dels 12 espais més populars entre els viatgers inclou les platges, el parc Güell, el Camp Nou i el Turó de la Rovira.
Patricia Castán
Fins i tot quan repeteixen, els turistes que trepitgen Barcelona peregrinen a la Sagrada Família i al centre de la ciutat com a part intrínseca de la seva experiència local. En la mitjana dels set primers mesos del 2026, gairebé vuit de cada deu (més, en alguns moments de l’any) van anar al temple de Gaudí, mentre que un 77,6% van recórrer el passeig de Gràcia i la plaça de Catalunya, i un 75,6% van pentinar la Rambla, malgrat estar immersa en obres de reurbanització.
Les dades de l’enquesta periòdica als viatgers que analitza l’Observatori del Turisme a Barcelona es tradueixen en un rànquing amb una dotzena de grans pols d’atracció. S’interroguen els visitants sobre els llocs a què han anat o pensen anar durant l’estada a la ciutat.
Observant els resultats mes a mes, hi pot haver petites fluctuacions, però en l’acumulat fins al juliol és líder per la mínima la Sagrada Família (79,2%), cosa que també propulsa el capítol de visites culturals de la ciutat. Fonts de l’observatori puntualitzen que això no significa que entrin al temple, ja que molta gent només en recorre el perímetre i el fotografia. Afegeixen que malgrat que es tracti sovint de viatgers repetidors, és comú que tornin a visitar les icones per mostrar-les als seus acompanyants, o pel desig de tornar a veure-les.
Després del centre de la ciutat, autèntic imant natural perquè combina oferta cultural (de la Rambla al passeig de Gràcia), comercial i hotelera, se situa trepitjant-li els peus el bloc front litoral-Barceloneta-platges, amb un 73,6%, una destinació que agafa impuls a l’estiu i lògicament baixa la quota quan s’acaben els mesos de sol i platja.
En cinquè lloc se situa el barri Gòtic, de nou amb el reclam de botigues i d’història, que sedueix el 63,7% dels turistes. I gairebé sis de cada deu fan una incursió al mercat de la Boqueria, malgrat que ha perdut afluència per culpa de les obres de l’entorn, com ja va avançar aquest diari. La distància, en canvi, frena la ruta fins al parc Güell, que en l’acumulat de l’any diuen que visiten el 48,8% dels turistes. En canvi, la resta de reclams locals no són tan generalitzats.
Així, un 22,8% han visitat aquest any el Camp Nou, seguit de ben a prop pel mercat de Sant Antoni. Gairebé empata amb les Glòries, en ple apogeu, amb un 19,4% de visitants que estan interessats a veure-les. I en les últimes posicions se situa un gens menyspreable 15,8% que arriba fins al parc del Fòrum. És el mateix percentatge dels que inverteixen temps a arribar al turó de la Rovira, que s’ha imposat en els últims anys com a mirador de moda per contemplar les panoràmiques més boniques de Barcelona, per irritació veïnal per la massificació que porta al Carmel.
En ple estiu
Posant el focus en plena canícula, aquest juliol la Sagrada Família ha seguit al capdavant amb un 80,6%, però les platges arriben al 79,6%, mentre que la plaça Catalunya i el passeig de Gràcia compten amb un 78% dels turistes. La Boqueria baixa fins a gairebé un 54%, i també la Rambla veu reduïda l’afluència mitjana. Emergeix, no obstant, l’opció de la plaça d’Espanya-Font Màgica, gràcies a l’espectacle de les fonts. D’altres reclams, també, es mantenen similars a la mitjana anual acumulada.
Si es compara amb el juliol del 2025, hi ha algunes diferències bastant significatives, que podrien estar relacionades amb les temperatures. Llavors es van imposar les platges (87,7% dels visitants), seguides del temple de Gaudí i el centre. Però el parc Güell va tenir un registre més alt (56,8%), així com el Gòtic (74,4%).
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