viatge oficial
Collboni inicia un viatge per l’est d’Europa que acabarà a Ucraïna
Jordi Ribalaygue
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va començar ahir una expedició de sis dies per tres capitals de l’est d’Europa, amb inici a Bòsnia i Hercegovina, que continuarà a Polònia i acabarà a Ucraïna, el país que fa més de quatre anys que està en guerra per la invasió russa.
El regidor va començar el viatge a Sarajevo, després aterrarà a Varsòvia i acabarà a Kíiv, en un periple amb el qual l’Ajuntament ha explicat que vol "reforçar el compromís de Barcelona amb la pau". El socialista ja va manifestar fa uns mesos la seva intenció de viatjar a Ucraïna, seguint els passos de la seva antecessora, Ada Colau, que es va desplaçar a la capital ucraïnesa mig any després de l’atac de Rússia.
En la seva agenda de viatge, Collboni té previst reunir-se amb l’alcalde de Sarajevo, Samir Avdic; amb el de Varsòvia, Rafal Trzaskowski; amb el de Kíiv, Vitali Klitxkó, i amb el de Khàrkiv, Ígor Terekhov. El consistori ha explicat que, a part dels contactes diplomàtics amb els seus homòlegs, l’alcalde de Barcelona té previst conèixer "projectes socials, de protecció civil, d’atenció a col·lectius vulnerables i de defensa dels drets LGTBI" al llarg del seu recorregut.
Vehicles de bombers
A més, l’Ajuntament de Barcelona entregarà vehicles dels bombers i material d’extinció d’incendis a les autoritats de Kíiv com a mostra d’ajuda humanitària a Ucraïna. Colau va encapçalar una missió a la capital ucraïnesa el 2022 en la qual Barcelona també va cedir vehicles de bombers a la ciutat que és objectiu freqüent dels atacs russos.
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